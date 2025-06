Reynaldo Gianecchini desvenda personagem complexo: 'Encontrar o lado humano'

Vilão no filme A Arte do Roubo, Reynaldo Gianecchini fala sobre o clima nos bastidores do filme e revela quais seus próximos projetos

Na pele de mais um vilão, Reynaldo Gianecchini (52) não nega que o processo é desafiador. Como Wagner, em A Arte do Roubo, ele afirma ter se esforçado para encontrar o equilíbrio do personagem complexo e revela boas expectativas para o longa-metragem, que chega para o público em 2026.

Nos últimos anos, ele chamou atenção com vilões como Mathias de Bom Dia, Verônica (Netflix, 2022) e Régis, da novela A Dona do Pedaço (Globo, 2019). Porém, seu currículo de papéis infames não para por aí: ele já foi o cruel Eduardo em Laços de Família (2000), o desonesto Fred em Passione (2010) e o manipulador, embora icônico, Anthony em Verdades Secretas (2015).

"O desafio sempre de fazer um vilão é nunca ir na caricatura. Tentar encontrar também o lado humano dele, para ele não virar só um bruxo, porque todo mundo é um ser humano", explica Reynaldo Gianecchini , em entrevista à CARAS Brasil.

Agora, no filme, seu personagem é um manchard, uma espécie negociante de obras de arte, que trabalha no circo, e planeja um grande roubo —para isso, ele engana as artistas Alice (Débora Nascimento) e Lia (Carla Diaz), que após caírem em seu plano enfrentam as consequências do crime.

O ator conta que a busca pelo equilíbrio foi presente na construção de Wagner. "Achar a dosagem entre como ele expõe a vilania dele ou como ele camufla, como ele esconde, como é essa medida: o quanto é dissimulado e finge quem é."

A trama mergulha em temas profundos como vingança, e explora um gênero diferenciado no cinema brasileiro. Na história, Alice e Lia são duas artistas circenses que, manipuladas por Wagner, acabam envolvidas em um plano para roubar colecionadores de arte. Trapaceadas, a personagem de Diaz acaba presa e a de Nascimento foge do país para evitar o mesmo destino.

Para o ator, as expectativas estão altas, já que o projeto possui boa locação, une ação e arte, e ainda saiu do eixo Rio-São Paulo, sendo gravado em Curitiba. "Espero que a gente venha fazer outros em Curitiba, porque aqui é um território muito legal para se filmar, cheio de pessoas e locações e possibilidades muito boas para o cinema", completa ele, que também ressalta a harmonia do set.

Quanto ao futuro, Gianecchini abre o jogo sem rodeios: seu próximo trabalho deve ser no teatro. "Tenho sempre algumas peças em mente, trabalhos que quero fazer no teatro. Paralelo com isso, toco algumas, desenvolvendo algumas ideias para outros setores também, mas eu ainda não posso falar nada. Só quando estiver realmente mais objetivado."

