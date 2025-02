Revista dos EUA prevê vitória de Fernanda Torres e Ainda Estou Aqui no Oscar

O site norte-americano Entertainment Weekly atualiza as suas previsões para o Oscar após série de polêmicas envolvendo o filme Emilia Pérez

A revista norte-americana Entertainment Weekly indicou a atriz brasileira Fernanda Torres como a vencedora do Oscar de Melhor Atriz na premiação deste ano, além de apontar a vitória do filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, como o grande favorito a Melhor Filme Internacional.

Na matéria em que consta uma lista de apostas para a premiação, os jornalistas estadunidenses avaliam que a atriz conquistou um apoio siginifcativo dentro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Este fator pode ser determinante na disputa contra Demi Moore, considerada a mais provável a levar o prêmio para casa por seu papel em A Substância.

O que a revista diz?

"A maré pode estar a favor dela o suficiente para garantir uma vitória sobre a favorita até então, Demi Moore, cuja história de retorno aos palcos tem funcionado muito a seu favor até agora e ainda faz dela uma opção forte para os votantes", afirmou o repórter.

Embora a corrida seja acirrada, o jornal ainda colocou as fichas na brasileira, que vive Eunice Paiva na trama. "A essa altura, qualquer uma pode vencer, mas, se tem algo que a temporada do Oscar nos ensinou, é que, quando precisamos escolher entre a lógica e a reviravolta, o caminho menos óbvio costuma prevalecer", encerrou.

Karla Sofía Gáscon acusa equipe de Fernanda Torres de ataques

Em uma entrevista recente ao jornal Folha de S. Paulo, Karla Sofía Gascón, atriz do filme Emilia Pérez, acusou a equipe de Fernanda Torres de ataques contra ela nas redes sociais,

"Senhores, devo dizer-lhes: Há pessoas LGBT maravilhosas, mas seguramente há outras que não são. Somos como qualquer outra pessoa. Seres humanos com os mesmos direitos e obrigações que deveríamos ter. Pessoalmente, acredito que Fernanda Torres seja uma mulher maravilhosa, além de uma atriz incrível que merece todo o reconhecimento do mundo", começou.

E insinuou sobre os ataques. "Isto não é uma competição. Há pessoas que gostam mais do trabalho e pronto. Se ela ganhar, ótimo. Se eu ganhar, também. O que não gosto são as equipes de redes sociais que trabalham ao redor dessas pessoas tentando diminuir o trabalho de outros, como o meu ou do filme, porque isso não leva a lugar nenhum. Para ressaltar o trabalho de uma pessoa não é necessário afundar o trabalho dos demais".

"Em nenhum momento me verá falando mal de Fernanda Torres ou do filme. Mas por outro lado, há pessoas que trabalham com Fernanda Torres que falam mal de mim e de Emília Pérez. Isso fala mais deles e de seu filme do que do meu", encerrou.

De acordo com a revista Variety, as falas de Karla não foram diretamente sobre o trabalho de Fernanda, portanto, ela não teria violado regra da Academia. No entanto, após inúmeras polêmicas relacionadas à atriz o perfil do Oscar no Instagram decidiu parar de segui-la em sua conta, e também, a artista foi afastada da campanha de divulgação do filme Emilia Pérez.

