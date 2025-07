Revelação de Elas por Elas, Gahbi recorda momento com Preta Gil: 'Marcou para sempre'

Intérprete de Polvilho em Elas por Elas, o ator Gahbi não esconde a admiração que tem por Preta Gil; cantora morreu aos 50 anos no último domingo, 20

Admiração e inspiração são boas palavras para descrever o sentimento de Gahbi (37) por Preta Gil, que morreu no último domingo, 20, aos 50 anos. Revelação como o personagem Polvilho na trama de Elas por Elas (Globo, 2023), o artista não-binário destaca que a cantora foi de extrema importância para sua autoaceitação.

"Ela é uma mulher e uma artista que admiro muito, vai ser uma inspiração para sempre", começa Gahbi, em entrevista à CARAS Brasil. O humorista conta que possui diversas memórias marcantes ao lado da cantora, porém, antes dos blocos e shows que assistiu e da oportunidade de conhecer Gilberto Gil (88) através da artista, o momento mais significativo é a primeira vez que viu Preta Gil .

"A primeira vez que estive com ela me marcou para sempre e contribuiu, sem dúvida, para a pessoa e para o artista que hoje sou". O encontro aconteceu em 2008, ano em que ela lançou seu primeiro álbum, Prêt-à-Porter, e esteve em Brasília para o lançamento. Ao lado da mãe, Vera Adelaide, Gahbi marcou presença na loja e pôde conhecer a artista.

"Acho que a Preta Gil é precursora do movimento corpo livre no Brasil e me ensinou muito sobre auto-amor. Naquela ocasião, minha mãe, que era uma mulher gorda viu uma representatividade de feminilidade e beleza nela", relembra. "Fiquei muito impactado e feliz de conhecê-la com todo seu amor e gentileza. Era a primeira vez e ela estava sendo tão carinhosa."

Para além da emoção, o momento tocou Gahbi em outros lugares. "Foi a primeira vez na vida que vi um corpo gordo de forma positiva, como sinônimo de talento e beleza, e isso foi extremamente importante para minha autoaceitação e entendimento sobre o meu corpo, além das minhas questões de gêneros sexualidade, pois ela é parte e sempre esteve a favor da luta pela comunidade LGBT+."

E para ele, o amor é justamente o legado que Preta Gil deixa para os brasileiros e, acima de tudo, para sua carreira como artista. "Ao final da pandemia, eu perdi uma grande amiga, que era uma irmã pra mim, chamada Ana Lima. Ela tinha a mesma vibe da Preta. Uma sede de viver e uma coragem e autenticidade para ser quem se é."

"Acho que Preta Gil deixa esse legado sobre saber viver, sobre olhar a vida nos olhos e aproveitar e também enfrentar com coragem e amor. Ela também me ensinou a ser uma artista livre, popular, de verdadeiro amor com o seu público e que se expressa com autenticidade. Preta Gil presente para Sempre!".

Entenda o diagnóstico de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos nos Estados Unidos. A artista estava no país para tentar outros tratamentos contra as complicações do câncer, após ter esgotado suas opções no Brasil. De acordo com sua assessoria, o velório será realizado nesta sexta-feira, 25, com cerimônia aberta ao público, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O tumor original de Preta Gil foi descoberto em janeiro de 2023, sendo um câncer no reto. Ele foi removido em uma cirurgia em agosto de 2023, após a artista passar pelo tratamento com quimioterapia.

No segundo semestre de 2024, adoença retornou e seis novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático. Estes foram removidos em cirurgia, com duração de 21 horas, que aconteceu em dezembro de 2024.

