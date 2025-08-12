CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Revelação bombástica é feita sobre Zé Felipe e Virginia: 'Não vai ter volta'
Atualidades / Eita!

Revelação bombástica é feita sobre Zé Felipe e Virginia: 'Não vai ter volta'

Separados desde maio, Zé Felipe e Virginia não voltarão, segundo Leo Dias, o cantor pediu para cortar trecho revelador em entrevista

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 12/08/2025, às 06h39

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Zé Felipe e Virginia não terão volta
Zé Felipe e Virginia não terão volta - Foto: Reprodução / Instagram

O jornalista Leo Dias fez uma revelação bombástica sobre Zé FelipeVirginia Fonseca. Durante o Brasil Urgente, da Band, o comunicador contou que o ex-casal não voltará como muita gente torce para acontecer.

Segundo o ex-funcionário do SBT, o herdeiro de Leonardo deixou escapar uma revelação durante um bate-papo com ele que deixou claro que o famoso não pretende reatar com a mãe de deu seus três filhos. Inclusive, Zé Felipe teria pedido para Leo Dias não publicar a parte da entrevista.

"Rolou a entrevista, o Zé estava do lado e o Leo falou uma parada na entrevista e o Zé pediu para nós cortarmos a entrevista. Sabe o que é? Não vai ter volta!",declarou o jornalista.

Ainda nos últimos dias, em uma outra entrevista publicada por Leo Dias, Zé Felipe revelou se já beijou outra pessoa desde o fim do casamento com a empresária. No fim de semana, durante o Dia dos Pais, o cantor explicou o motivo de não ter repostado a declaração que recebeu da influenciadora.

Leia também:Margareth Serrão causa ao desejar feliz Dia dos Pais para Virginia

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Zé FelipeLeo DiasVirginiaVirginia Fonseca
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  Zé Felipe Zé Felipe   

Leia também

Emagrecimento

Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa diz que quer emagrecer, revela seu peso atual e qual é sua meta

Mensagem

Virginia Fonseca posta reflexão - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca chama atenção com reflexão sobre 'pessoas certas'

Será?

Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Tarólogo prevê problema de saúde e virada na vida de Zé Felipe: 'Precisa tomar cuidado'

Lindos!

Roger Gobeth posta foto com a família - Foto: Reprodução/Instagram

Ex-galã de Malhação, Roger Gobeth encanta ao postar foto em família

Luto

Kelly Clarkson e Brandon Blackstock - Foto: Getty Images

Causa da morte do ex-marido de Kelly Clarkson, de 48 anos, é revelada

Família

Caio Blat - Foto: Reprodução/Instagram

Caio Blat faz rara aparição com o filho de 22 anos durante jantar

Últimas notícias

Autora descobre câncer durante gravações de novela e continua trabalhandoAutora descobriu câncer durante gravações de novela; descubra quem é
João SilvaJoão Silva resgata fotos ao lado de Faustão em dia especial: 'Celebro'
Zé Felipe e Virginia não terão voltaRevelação bombástica é feita sobre Zé Felipe e Virginia: 'Não vai ter volta'
Lore Improta e Léo SantanaSexóloga explica impacto do exemplo de Lore Improta e Léo Santana para a filha: 'Aprende com o que vê'
HelenaAmanda Kimberlly divulga nova foto de Helena, sua filha com Neymar
MasterChef BrasilBand revela lista completa de participantes do MasterChef Celebridades
Adriana PerroniMédico explica como diferenciar terçol de celulite facial que atingiu Adriana Perroni
Virginia Fonseca posta reflexãoVirginia Fonseca chama atenção com reflexão sobre 'pessoas certas'
Giovana CordeiroGiovana Cordeiro conta sobre transplante após perder sobrancelha
Carol Batista Leite comemora o aniversário em famíliaMulher de Kaká comemora aniversário de 30 anos com festa em família
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade