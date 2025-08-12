Revelação bombástica é feita sobre Zé Felipe e Virginia: 'Não vai ter volta'

Separados desde maio, Zé Felipe e Virginia não voltarão, segundo Leo Dias, o cantor pediu para cortar trecho revelador em entrevista

O jornalista Leo Dias fez uma revelação bombástica sobre Zé Felipe e Virginia Fonseca. Durante o Brasil Urgente, da Band, o comunicador contou que o ex-casal não voltará como muita gente torce para acontecer.

Segundo o ex-funcionário do SBT, o herdeiro de Leonardo deixou escapar uma revelação durante um bate-papo com ele que deixou claro que o famoso não pretende reatar com a mãe de deu seus três filhos. Inclusive, Zé Felipe teria pedido para Leo Dias não publicar a parte da entrevista.

"Rolou a entrevista, o Zé estava do lado e o Leo falou uma parada na entrevista e o Zé pediu para nós cortarmos a entrevista. Sabe o que é? Não vai ter volta!", declarou o jornalista.

Ainda nos últimos dias, em uma outra entrevista publicada por Leo Dias, Zé Felipe revelou se já beijou outra pessoa desde o fim do casamento com a empresária. No fim de semana, durante o Dia dos Pais, o cantor explicou o motivo de não ter repostado a declaração que recebeu da influenciadora.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.