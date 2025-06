Retiro dos Artistas: Marieta Severo ajuda a construir novas casas no local

Após ajudar Marcos Oliveira, o eterno Beiçola, a atriz Marieta Severo contribuiu para a criação de uma nova vila no Retiro dos Artistas

O Retiro dos Artistas, lar que abriga famosos idosos, ganhou uma nova vila. A atriz Marieta Severo doou material para a construção de mais cinco casas na instituição , localizada em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro.

A veterana, que recentemente ajudou o ator Marcos Oliveira, o eterno Beiçola de 'A Grande Família', fez com que a fila de espera por uma vaga no Retiro diminuísse. Em entrevista ao site 'Splash', do UOL, Cida Cabral, administradora do espaço, falou um pouco sobre o grande apoio da atriz.

" Os residentes passaram a chamar o espaço de Vila Marieta e mandamos fazer uma plaquinha. Uma singela homenagem a quem tanto nos ajuda ", declarou ela, explicando que a chegada de Marcos Oliveira ao local fez com que outros artistas olhassem a causa.

" As pessoas se surpreendem quando sabem da nossa infraestrutura e como tratamos os artistas. Seis refeições por dia, plano de saúde, equipe técnica, com médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, passeios e atividades internas. É uma instituição com mais de 100 anos. Atendemos artistas em situação de vulnerabilidade, seja financeira ou psicológica", concluiu Cida Cabral.

A casa de Marcos Oliveira no Retiro dos Artistas

Em abril deste ano, o ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o icônico personagem Beiçola em 'A Grande Família', se mudou oficialmente para seu novo lar: o Retiro dos Artistas, localizado em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro.

A nova casa de Marcos foi doada por Marieta Severo, que trabalhou com o artista por cerca de 13 anos na série humorística da TV Globo. Por meio das redes sociais, o perfil oficial da instituição publicou um vídeo mostrando detalhes do imóvel.

No registro, é possível notar a grande emoção do ator ao entrar pela primeira vez em seu novo lar. O local conta com cozinha, quarto, sala e banheiro. A casa foi entregue a Marcos Oliveira mobiliada com televisão, sofá, cama, armário, micro-ondas, ar-condicionado e geladeira; confira mais detalhes!

