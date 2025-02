Retiro dos Artistas ganha novo espaço com doação de Boni: 'Eterna gratidão'

Ex-diretor da TV Globo, Boni reverteu toda a renda de seu livro em doação para o Retiro dos Artistas; confira o novo espaço

O Retiro dos Artistas, local responsável por abrigar artistas veteranos, ganhou um novo espaço: uma lavanderia . Nesta quinta-feira, 19, por meio das redes sociais, a conta oficial da instituição mostrou detalhes da obra, que aconteceu após a doação de Boni.

O ex-diretor da TV Globo reverteu toda a renda de seu livro 'O Lado B de Boni', lançado em 2024, em ajuda ao Retiro. No vídeo compartilhado, é possível perceber que o espaço já foi inaugurado e poderá ser usado pelos moradores.

"Graças à generosa doação do Boni e à renda da venda do livro O Lado B de Boni, que é revertida para o Retiro, reestruturamos todo o espaço com novas máquinas, aparelhos modernos, cestos e tudo o que uma lavanderia precisa", escreveu o perfil da instituição na legenda.

E completaram: "Mais do que funcionalidade, isso representa cuidado e dignidade para nossos artistas. Nossa eterna gratidão, Boni! Estamos imensamente felizes com esse presente".

No início desta semana, o Retiro dos Artistas dividiu em primeira mão imagens da obra da nova casa de Marcos Oliveira, o eterno Beiçola de 'A Grande Família'. A construção do imóvel, que se encaminha para a reta final, aconteceu com as doações da atriz Marieta Severo, com quem o ator trabalhou junto por cerca de 13 anos na série de humor da TV Globo.

