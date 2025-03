Repórter é roubado e leva spray de espuma ao vivo por 'foliões' no RJ

O repórter da InterTV Josué Amador é surpreendido por grupo enquanto realizava transmissão na Rodoviária Novo Rio, no Centro do Rio de Janeiro

O repórter Josué Amador da Inter TV/RJ, afiliada da TV Globo no estado do Rio de Janeiro, foi desrespeitado por foliões durante uma transmissão ao vivo no telejornal Rj Inter TV 2 na noite desta sexta-feira, 28. Na ocasião, o jornalista fazia a cobertura do Carnaval direto da Rodoviária Novo Rio, no Centro do Rio de Janeiro, quando foi atingido no rosto com espuma e o celular que ele segurava foi tirado de sua mão por um indivíduo .

O profissional passava informações sobre o fluxo na Rodoviária no feriado, quando foi atacado com spray de espuma. Ao ver que o aparelho foi tirado de sua mão, Josué disparou: “Quem roubou meu telefone aí?”, gritou.

Logo em seguida, Michelle Canciler, apresentadora do RJ2, repudiou a situação:

“Meu Deus do céu, gente, olha só, isso não tem cabimento. É Carnaval, eu sei que as pessoas querem curtir, querem aproveitar, mas, acima de tudo, tem que respeitar quem está trabalhando, quem não está participante da festa. Você não pode desrespeitar o repórter em um momento desse ele está cumprindo o papel dele de passar informação para quem quer saber. Então você que quer curtir, curte você. Seu direito acaba quando começa o do outro, isso é inadmissível!”, declarou.

Confira, abaixo, o momento:

Pronunciamento da emissora

O diretor de jornalismo Inter TV/RJ, Rolf Danziger, publicou um comunicado na noite desta sexta-feira, 28, por meio do perfil oficial da emissora no Instagram, lamentando o ocorrido.

No texto, ele diz que “O jornalismo da Inter TV repudia a agressão sofrida pelo repórter da emissora, Josué Amador” e afirma que o aparelho levado pelo bandido foi recuperado.

“Ele estava fazendo uma entrada ao vivo, no centro do Rio de Janeiro, sobre o movimento em direção à Região dos Lagos e Região Serrana quando foi atacado por um grupo que jogou espuma em seus olhos e aproveitou o momento para furtar seu celular pessoal. Graças à ação rápida da equipe de segurança da Escola de Samba União de Maricá, que estava perto, o equipamento foi recuperado e o profissional nada sofreu”.

E criticou: “É fundamental lembrar que qualquer ataque a um jornalista é um ataque à liberdade de imprensa. A violência contra profissionais da comunicação representa uma ameaça à liberdade de expressão, princípio que deve ser respeitado por todos”, pontuou.

“O trabalho dos jornalistas, em qualquer época do ano, deve ser sempre valorizado, pois é através da informação que construímos uma sociedade mais justa e consciente. Toda nossa solidariedade ao Josué e a todos os jornalistas que estão se dedicando a levar informação ao público durante esse Carnaval”, concluiu.

