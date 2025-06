Repórter do Fofocalizando se despede do SBT: ‘Chegou a hora’

O repórter Rodrigo Assis anunciou o fim do seu contrato com o programa Fofocalizando, do SBT: ‘Fui muito feliz'

O repórter Rodrigo Assis não faz mais parte do time de profissionais do programa Fofocalizando, do SBT. Nesta semana, ele anunciou o fim do seu contrato com a emissora por meio de um comunicado nas redes sociais.

Ele era conhecido por fazer entrevistas com personalidades no Rio de Janeiro para a atração de fofocas. "Chegou a hora de me despedir e eu nem sei por onde começar. Só posso dizer que fui muito feliz e privilegiado por ter feito parte da família @fofocalizando. Levarei comigo experiências, vivências, amizades e principalmente os laços de amor que fiz com toda essa produção FODA (Não vou citar nomes para não ser injusto com ninguém)", disse ele.

E completou: "Obrigado por todo amor, carinho e também por acreditarem no meu trabalho. Também preciso agradecer ao meu cinegrafista @luiscesarvitoria por toda sua dedicação e companheirismo. Obrigado, Cesinha! Você foi fundamental para que eu pudesse desempenhar o meu trabalho. Gratidão! Gratidão! Gratidão! Chegou a hora de trilhar um novo caminho".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Assis (@drigoassis)

Apresentador da Record recusou proposta da emissora

O apresentador Sergio Aguiar foi demitido da Record após 6 anos de trabalho. Agora, ele contou que recebeu uma proposta da emissora antes de encerrar o contrato. Em um vídeo nas redes sociais, o jornalista disse que a Record ofereceu para ele apresentar outro telejornal do canal, mas o profissional recusou e ainda usou a mesma justificativa da emissora para tirá-lo do Jornal da Record.

"Na última sexta-feira, esse episódio vocês já conhecem, terminou a minha relação de seis anos com a Record. A cúpula da Record disse que o jornal que eu comandei por três meses, o JR, passaria por uma reformulação e que, nesse novo formato, o meu perfil seria sofisticado demais para entrar nessas mudanças. E chegaram a me oferecer a apresentação de um jornal pela manhã, o Fala Brasil. E eu disse que, prevalecendo a lógica, se eu era sofisticado demais para o principal jornal da emissora, eu também seria sofisticado demais para qualquer outro jornal. E aí, no fim da história, vocês já sabem, fim do meu casamento com a Record e vida que segue”, afirmou ele.

Além disso, Aguiar contou que teve problemas de saúde nos últimos tempos e quer focar em se recuperar antes de procurar um novo trabalho. "As últimas semanas foram bem complicadas para mim porque eu tive uma lesão no joelho e estou tratando até hoje. No início das férias, eu tive um pico de pressão. Eu sou hipertenso e a pressão ficou completamente descontrolada - também estou tratando. Vou fazer uma pausa para cuidar da minha saúde, descansar e depois pensar em novos projetos profissionais”, contou.