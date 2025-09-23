Início » Atualidades » Repórter da Globo lamenta morte de ex-namorado aos 38 anos: ‘Infelizmente’
O médico endocrinologista Lucas Costa, de 38 anos, ex-namorado do repórter da TV Globo Ben-Hur Correia, morreu nesta segunda-feira, 22

Por Juliana Dracz
Ben-Hur Correia lamenta morte de ex-companheiro - Foto: Reprodução/Instagram @benhurcorreia

O médico endocrinologista Lucas Costa, de 38 anos, ex-namorado do repórter da TV Globo Ben-Hur Correia, morreu nesta segunda-feira, 22.. A informação foi confirmada pelo jornalista em uma publicação nas redes sociais, na qual revelou que seu ex sofreu um mal súbito enquanto dormia.

“Amigos, infelizmente perdemos o Lucas. Ele teve um mal súbito enquanto dormia e faleceu na manhã de hoje. Vivemos anos incríveis. Lucas emanava amor. Por isso peço que rezem por ele e amem muito os seus próximos. É um momento extremamente difícil e pessoal. Obrigado a todos por entender e respeitar”, escreveu Ben-Hur, que também divulgou uma foto ao lado do ex-companheiro, relembrando os momentos felizes que viveram juntos.

Lucas Costa formou-se em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e era pós-graduando em endocrinologia pelo IPEMED, com extensão em Harvard. Atuava em consultório no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, e costumava atender vários pacientes conhecidos. Nas redes sociais, acumulava mais de 100 mil seguidores.

Ben-Hur Correia lamenta morte de ex-companheiro – Foto: Reprodução/Instagram @benhurcorreia

Morre Gilda, uma das influenciadoras do trio Avós da Razão

Ainda nos últimos dias, outra morte abalou os internautas. A influenciadora Gilda, integrante do trio Avós da Razão, morreu aos 83 anos no último sábado, 20. A informação foi divulgada em uma nota publicada no perfil que ela dividia com Cássia Camargo e Sônia, que soma mais de 458 mil seguidores.

De acordo com o comunicado, Gilda enfrentava há alguns meses complicações nos rins e no fígado.“‘As pessoas não morrem, ficam encantadas’ (Guimarães Rosa). Com o coração apertado, mas profundamente gratas por tudo o que vivemos ao lado dela, comunicamos que nossa querida Gilda partiu”, iniciaram.

Ela vinha enfrentando, há alguns meses, complicações nos rins e no fígado. Nos últimos dias, em decisão tomada com serenidade, coragem e o aval médico, escolheu permanecer em casa, cercada de amor, afeto e presença. E partiu como viveu: com consciência, humor, olhar atento e alma inteira”, informaram no comunicado.

