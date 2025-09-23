Repórter da Globo lamenta morte de ex-namorado aos 38 anos: ‘Infelizmente’

O médico endocrinologista Lucas Costa, de 38 anos, ex-namorado do repórter da TV Globo Ben-Hur Correia, morreu nesta segunda-feira, 22

O médico endocrinologista Lucas Costa, de 38 anos, ex-namorado do repórter da TV Globo Ben-Hur Correia, morreu nesta segunda-feira, 22.. A informação foi confirmada pelo jornalista em uma publicação nas redes sociais, na qual revelou que seu ex sofreu um mal súbito enquanto dormia.

“Amigos, infelizmente perdemos o Lucas. Ele teve um mal súbito enquanto dormia e faleceu na manhã de hoje. Vivemos anos incríveis. Lucas emanava amor. Por isso peço que rezem por ele e amem muito os seus próximos. É um momento extremamente difícil e pessoal. Obrigado a todos por entender e respeitar”, escreveu Ben-Hur, que também divulgou uma foto ao lado do ex-companheiro, relembrando os momentos felizes que viveram juntos.

Lucas Costa formou-se em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e era pós-graduando em endocrinologia pelo IPEMED, com extensão em Harvard. Atuava em consultório no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, e costumava atender vários pacientes conhecidos. Nas redes sociais, acumulava mais de 100 mil seguidores.

Morre Gilda, uma das influenciadoras do trio Avós da Razão

Ainda nos últimos dias, outra morte abalou os internautas. A influenciadora Gilda, integrante do trio Avós da Razão, morreu aos 83 anos no último sábado, 20. A informação foi divulgada em uma nota publicada no perfil que ela dividia com Cássia Camargo e Sônia, que soma mais de 458 mil seguidores.

De acordo com o comunicado, Gilda enfrentava há alguns meses complicações nos rins e no fígado.“‘As pessoas não morrem, ficam encantadas’ (Guimarães Rosa). Com o coração apertado, mas profundamente gratas por tudo o que vivemos ao lado dela, comunicamos que nossa querida Gilda partiu”, iniciaram.

“Ela vinha enfrentando, há alguns meses, complicações nos rins e no fígado. Nos últimos dias, em decisão tomada com serenidade, coragem e o aval médico, escolheu permanecer em casa, cercada de amor, afeto e presença. E partiu como viveu: com consciência, humor, olhar atento e alma inteira”, informaram no comunicado.

