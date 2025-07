Renato Aragão exibe estátua em tamanho real na adega de casa

Na intimidade de sua casa, Renato Aragão mantém escultura que o representa; ator também comenta sobre boatos de romance com Xuxa Meneghel; confira

Renato Aragão surpreendeu seus seguidores ao mostrar no canal Inteligência Ltda, no YouTube, a imagem de uma estátua em tamanho real feita em sua homenagem. A réplica, que reproduz fielmente o humorista, está localizada na adega de sua própria residência, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Durante o bate-papo, o Intérprete do eterno Didi Mocó trouxe à tona lembranças de sua trajetória artística, mas confessou que hoje evita rever os episódios clássicos de Os Trapalhões. O motivo é a saudade profunda dos amigos e colegas de cena Zacarias e Mussum, já falecidos. Não dá mais pra assistir. Sinto muita saudade. Sempre tenho uma lembrança muito boa daquela turma”, revelou o humorista.

Ainda na conversa em sua residência, Renato também falou sobre o início de sua relação com Lilian Aragão, sua atual esposa, com quem é casado há mais de três décadas. Eles são pais da atriz Lívia Aragão, que tem 26 anos. Lilian contou que o primeiro contato aconteceu quando ela foi contratada para um trabalho ligado ao artista. Porém, segundo ela, essa “oportunidade” teria sido apenas um pretexto do humorista para se aproximar. “Em seis meses, nós estávamos casados”, lembrou.

Momentos antes, o artista tornou a negar os boatos de que teria vivido, no passado, um relacionamento com a apresentadora Xuxa Meneghel.

“Ela sempre foi minha amiga, minha amiga para sempre vai ser. Falar [que tivemos um affair] é fácil, comprovar é difícil. Ela é muito querida por nós, por todo mundo. Meu caso de amor com a Xuxa é eterno”, disse ele.

Sem ciúmes

Lilian Aragão falou com carinho sobre a relação do marido com Xuxa. Segundo ela, nunca houve espaço para ciúmes, já que sempre enxergou a apresentadora como uma amiga próxima da família. “Ela entrava, subia a escada e ia dar um beijo e um abraço no Renato. Dava um beijo e um abraço em mim, e ia embora. Quem ama meu marido, eu amo em dobro. Eu amo a Xuxa, ela é muito importante na nossa vida. [Renato] sempre foi apaixonado por ela, gosta dela, e ela sempre honrou essa amizade, nunca deixou a gente na mão”, relembrou.

Renato também aproveitou para brincar com os rumores de que Lilian seria controladora. “É verdade. Controla tudo. Só não controla os meus passos porque ela tem outro passo para andar, se não ia junto também. É parceirona em tudo, tudo o que faço”, afirmou.

