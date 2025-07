Renato Aragão e Xuxa? Humorista reage aos boatos de romance

O humorista Renato Aragão rompe o silêncio sobre boatos de que teria vivido romance com Xuxa Meneghel no passado

O humorista Renato Aragão surpreendeu ao reagir aos boatos de que teria vivido um romance com a apresentadora Xuxa Meneghel no passado. Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, ele contou que os dois são apenas bons amigos há muitos anos.

“Ela sempre foi minha amiga, minha amiga para sempre vai ser. Falar [que tivemos um affair] é fácil, comprovar é difícil. Ela é muito querida por nós, por todo mundo. Meu caso de amor com a Xuxa é eterno”, disse ele.

Inclusive, a esposa dele, Lilia Aragão, contou que nunca sentiu ciúme de Xuxa porque sempre soube da grande amizade entre eles. “Ela entrava, subia a escada e ia dar um beijo e um abraço no Renato. Dava um beijo e um abraço em mim, e ia embora. Quem ama meu marido, eu amo em dobro. Eu amo a Xuxa, ela é muito importante na nossa vida. [Renato] sempre foi apaixonado por ela, gosta dela, e ela sempre honrou essa amizade, nunca deixou a gente na mão”, relembrou.

Por fim, Renato também reagiu os boatos de que sua esposa seria controladora. “É verdade. Controla tudo. Só não controla os meus passos porque ela tem outro passo para andar, se não ia junto também. É parceirona em tudo, tudo o que faço”, afirmou.

Renato Aragão desmente os rumores

O humorista Renato Aragão concedeu uma entrevista ao jornal Folha de S. Paulo e disse que nunca deixou os filhos de lado e que respeita as escolhas de cada um. "Ela é minha filha tanto quanto o Paulinho, o Ricardo, o Renato Jr. e a Lívian. Nunca fiz diferença — nem pela escolha sexual dela, nem por ser adotiva. Filho é filho. E sobre dinheiro, nunca tivemos problema nenhum quanto a isso. Toda vez que ela precisou, ela teve. Meus filhos são autônomos, trabalham como diretores e músicos e estamos sempre juntos mesmo eles tendo suas próprias vidas e famílias. Não escondo ninguém, minha família sempre foi pública, está até no Google, mas eles são discretos e têm vida própria e particular".

Juliana morava com a mãe, que faleceu e, segundo Renato, foi escolha dela trabalhar como motorista de aplicativo. "Foi uma escolha dela e digna, como qualquer outro trabalho. Na vida temos que trabalhar com o que amamos. Eu não achei nada de mais. Hoje a Juliana não mora conosco, mas a filha dela mora. Está com 17 anos, indo fazer faculdade e tem uma relação incrível comigo".

