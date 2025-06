Renata Vasconcellos ganha festa de aniversário na Globo: 'Surpresa com bolo'

Apresentadora Renata Vasconcellos ganhou uma festa surpresa da equipe do 'Jornal Nacional' em seu aniversário de 53 anos

Renata Vasconcellosfoi surpreendida pela equipe do Jornal Nacional, da TV Globo, nesta quinta-feira, 11. A jornalista completou 53 anos nesta última terça-feira, 10, e ganhou uma festa com bolo de chocolate.

O perfil oficial do telejornal compartilhou o vídeo com o momento em que a apresentadora chega em uma sala e é recebida pelos colegas de trabalho com o tradicional 'parabéns pra você'. "Felicidades para todos", disse ela.

"Parabéns, Rê! O aniversário da Renata foi na terça-feira (10), mas, como ela folgou no dia, a equipe do #JN preparou, nesta quarta-feira (11), uma surpresa com bolo na redação. Será que ela ficou feliz?", escreveram na legenda.

Renata e sua irmã gêmea, Lanza Mazza, aproveitaram o aniversário de 53 anos em um restaurante, acompanhadas de outros familiares. "Dia de celebrar níveo com minha gemela! Feliz, feliz!", disse a jornalista ao mostrar os registros da comemoração.

Confira:

Renata Vasconcellos recorda momentos marcantes em 10 anos de Jornal Nacional

A jornalista Renata Vasconcellos celebrou um grande marco em sua carreira profissional! A comunicadora celebrou uma década à frente do 'Jornal Nacional', um dos telejornais mais assistidos do país, e ganhou uma bela homenagem da TV Globo.

O perfil oficial do programa jornalístico compartilhou nas redes sociais um vídeo parabenizando Renata pelos 10 anos de bancada ao lado de William Bonner. No registro especial, ela recordou alguns momentos marcantes de sua trajetória.

"Tenho o privilégio e a honra de já há 10 anos aqui no Jornal Nacional desejar um 'boa noite' a todos os brasileiros, todos os dias. A minha primeira ancoragem pelo Jornal Nacional foi durante um dos maiores desastres naturais do país, a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro", disse a jornalista em um trecho. Nesta época, ela cobria as férias de Fátima Bernardes, antiga apresentadora do jornal. Saiba mais!

