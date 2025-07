Renata Vasconcellos curte passeio com a irmã gêmea em dia de folga

Quem é quem? A jornalista Renata Vasconcellos foi clicada em rara aparição ao lado da irmã gêmea, Lanza Mazza, durante passeio no Rio

A jornalista Renata Vasconcellos aproveitou o sábado, 12, em ótima companhia! De folga do 'Jornal Nacional', a comunicadora foi vista passeando ao lado da irmã gêmea, Lanza Mazza, em um shopping no Rio de Janeiro.

As duas foram fotografadas por um paparazzo curtindo o passeio com direito a compras. Renata e Lanza ainda contaram com a companhia do pet de estimação de uma delas. Esbanjando simpatia, as gêmeas foram clicadas usando looks bem semelhantes, dificultando a missão de diferenciá-las, uma vez que são idênticas.

Tanto a jornalista do 'Jornal Nacional' quanto a irmã usavam camisas confortáveis, calça preta e sapatilhas. Recentemente, Renata Vasconcellos confundiu o público ao compartilhar uma sequência de fotos ao lado de Lanza, destacando ainda mais a semelhança física entre as duas.

Vale lembrar que Lanza Mazza seguiu uma carreira totalmente diferente da irmã: a gêmea da parceira de bancada de William Bonner escolheu o mundo da moda e atua como estilista.

Renata Vasconcellos e a irmã gêmea - Foto: Thiago Martins / Agnews

Quem é a irmã gêmea de Renata Vasconcellos?

Lanza Mazza é estilista e também coordenadora de estilo em uma marca do Rio de Janeiro. E é formada pela Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Ela tem 53 anos de idade e é mãe de Manu e Mari Mazza.

A irmã de Renata Vasconcellos é discreta com sua vida pessoal e quase não aparece publicamente. Suas raras aparições são sempre ao lado da familiar. As duas são gêmeas univitelinas, ou seja, gêmeas idênticas.

"Essa confusão é inevitável [sobre saber quem é quem]. Estamos acostumadas. Fomos modelos na adolescência e a indústria fashion usava muito a nossa semelhança para nos promover. Mas éramos realmente iguais na infância. Era uma loucura", contou Lanza ao jornal O Globo.

