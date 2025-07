Renata Ceribelli posta fotos inéditas dos filhos gêmeos: 'Especiais'

Jornalista do Fantástico, Renata Ceribelli posta cliques inéditos dos filhos gêmeos e celebra aniversário dos herdeiros; confira as lembranças

A jornalista Renata Ceribelli, de 59 anos, está comemorando o aniversário de 35 anos de seus filhos gêmeos, Marcela Ceribelli e Rodrigo Ceribelli. Na rede social, nesta segunda-feira, 14, a repórter do Fantástico fez uma homenagem para os herdeiros na rede social e encantou.

Ao postar cliques inéditos com os filhos, de desde quando eles eram bebês até os dias mais próximos, a comunicadora mostrou todo seu amor e proximidade com eles. A global então usou o álbum para se declarar para os filhos.

"Meus bebês (pra sempre meus bebês) viraram pessoas muito especiais.Pessoas boas, de caráter, inteligentes e do bem. Hoje é dia de celebrar mais um aniversário deles. Como sempre digo, a maior e eterna história de amor da minha vida. Parabéns, Marcela Ceribelli e Rodrigo Ceribelli .Obrigada por me ensinarem tanto. Amo muito vocês", escreveu ela na legenda.

Ao lado da filha, Renata Ceribelli aparece com mais frequência. Para quem não sabe, Marcela Ceribelli é publicitária e tem mais de 200 mil seguidores em sua rede social. Ela ainda é apresentadora do Bom Dia, Obvious.

Renata Ceribelli surge irreconhecível em clique antigo com os filhos gêmeos

Renata Ceribelli impressionou os seguidores ao recordar um clique antigo ao lado dos filhos gêmeos, Marcela e Rodrigo.

A jornalista da TV Globo aproveitou o dia de TBT para publicar em seu perfil no Instagram uma foto de quando tinha 25 anos, logo após o nascimento dos herdeiros, e surgiu completamente irreconhecível: com o cabelo escuro, com franja e volumoso, moda da época.

"#TBT mãe de gêmeos aos 25 anos… Com cabelinho do início dos anos 90 (sem julgamentos por favor rs…)", brincou ela no começo da legenda. Em seguida, a apresentadora falou da saudade que sente dos filhos crianças. "Ah que saudades de quando os dois cabiam inteiros no meu abraço #maesdegemeos", completou.

Essa não foi a primeira vez que a Renata divide com os fãs fotos de quando era mais jovem. A jornalista já publicou nas redes sociais um clique de quando estava à espera dos gêmeos e falou sobre a gestação. "Relembrar meus 25 aninhos e esse barrigão considerável, onde ainda moravam a @marcelaceribelli e o @rodrigoceribelli. Meus filhotes já chegaram valentes, com 3 quilos cada! Só nós mulheres entendemos o sentimento de gerar uma criança.(no meu caso duas, rs). Existe algo mais 'mágico'?", disse ela na publicação.