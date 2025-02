Renata Brás ironiza após ser vista com Dado Dolabella: 'Cuidado'

Após ser vista com Dado Dolabella em piscina de hotel, atriz Renata Brás ironiza situação e desabafa sobre não ser reconhecida pelo seu trabalho

A atriz Renata Brás virou notícia nesta quinta-feira, 13, após ser vista na piscina de um hotel, no Guarujá, em São Paulo, ao lado do amigo Dado Dolabella. Os boatos de que os dois estão juntos aconteceram porque o famoso terminou nos últimos dias seu namoro com Wanessa Camargo.

Contudo, assim como a ex-BBB esclareceu, Renata Brás é amiga dos dois e está no hotel até com o seu namorado, Fabricio. Em meio às fofocas, a atriz, que apareceu nesta quinta-feira, 13, no episódio de A Caverna Encantada, do SBT, ironizou para as pessoas tomarem cuidado com a "mulher da piscina".

"Conhece a loira do banheiro? Agora toma cuidado que tem a mulher da piscina", debochou ao se gravar na água. Antes disso, a atriz desabafou sobre estar na mídia por conta de um boato e não pelo seu trabalho.

"Tanta coisa incrível acontecendo na minha carreira: filme estreando em 900 sala de cinema em todo o Brasil no dia 6 de março; em cartaz com Brilho Eterno, que me rendeu um prêmio; retorno do meu moólogo Ciumenta; apresentação no Festival de Curitiba, um dos mais importantes do país; desenho que dublei estreando; hoje na novela do SBT", enumerou o que tem feito.

Em seguida, Renata Brás falou sobre o que está acontecendo. "E qual a notícia que bomba? Uma fofoca - e ainda por cima, mentirosa. Bem-vinda ao mundo atual, Renata! Estudar, trabalhar, conquistar... pra quê?", questionou.

Após a repercussão do vídeo da amiga com Dado na piscina, Wanessa Camargo se pronunciou e saiu em defesa da artista. A cantora esclareceu que ambos são amigos dela e que ela está comprometida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Brás (@renatabras1)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Brás (@renatabras1)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Brás (@renatabras1)

Dado Dolabella esclarece rumores após ser visto em piscina com amiga de Wanessa

Após Wanessa Camargo confirmar o término com Dado Dolabella, o ator foi visto em clima de proximidade com a atriz Renata Brás, amiga de longa data de Wanessa. O encontro aconteceu dentro de uma piscina no Guarujá, litoral de São Paulo, e logo ganhou repercussão nas redes sociais, levantando especulações sobre um possível romance. Em contato com o Portal LeoDias, Dado esclareceu sua relação com Renata.

"Estava com um casal de amigos", afirmou Dolabella, acrescentando que a artista estava acompanhada do marido, Fabrício, e a viagem não passou de um encontro entre amigos. "Não tinha mais ninguém", ressaltou Dado.

Leia também:Wanessa Camargo confirma término com Dado Dolabella: 'É isso'