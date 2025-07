Renata Abravanel se separa do pai dos seus filhos: 'Forma reservada'

Filha caçula de Silvio Santos, Renata Abravanel está solteira novamente. Cintia Abravanel contou que o casamento da irmã chegou ao fim

Filha caçula de Silvio Santos (1930-2024), Renata Abravanel está separada. A informação foi revelada por sua irmã Cintia Abravanel em uma entrevista no podcast Papagaio Falante. No meio da conversa, ela entregou que o casamento da irmã chegou ao fim recentemente.

Renata foi casada com o empresário Caio Curado por cerca de 10 anos. Juntos, eles tiveram dois filhos, Nina, de 6 anos, e André, de 4 anos.

No podcast, o apresentador Sergio Mallandro perguntou sobre a vida pessoal das filhas de Silvio Santos. “Elas estão casadas? Eu faço uma confusão. Quem é casada com o [Alexandre] Pato?”, perguntou. E Cintia respondeu: “A poderosa chefinha”, referindo-se a Rebeca Abravanel. Logo depois, o apresentador quis saber: “E a Renata? Está casada a Renata?”. Então, Cintia entregou: “Não. Ela se separou”.

Com a repercussão da entrevista da irmã, Renata Abravanel se pronunciou sobre o fim do casamento em um comunicado enviado à imprensa. “ Tenho profundo respeito pela história que construímos juntos, mas, sobretudo, pelo futuro e pelo bem-estar dos nossos filhos, que merecem crescer com leveza e discrição. Por isso, conduzimos todo o processo de forma reservada ”, disse ela.

Vale lembrar que Renata Abravanel é a filha mais discreta de Silvio Santos. Ela sempre trabalhou nos bastidores dos negócios da família no Grupo Silvio Santos e quase não apareceu na frente das câmeras. Ela tem 40 anos e é formada em Administração pela Universidade de Harvard.

Conselho de Silvio Santos

Recentemente, Renata Abravanel marcou presença na cerimônia do Troféu Imprensa 2025. Sendo a primeira edição sem a participação de Silvio Santos, a filha caçula do apresentador emocionou ao compartilhar o maior conselho que ele deixou para a família.

“Difícil isso né, mas uma vez a Cíntia perguntou: pai, o senhor nunca teve medo? Ele disse: já, mas eu nunca deixo o medo me impedir de avançar. Eu acho que é isso, as vezes a gente fica com medo, fica apreensivo, mas tem que caminhar e enfrentar. Tem que ter coragem para seguir”, ressaltou Renata.

A caçula de Silvio também não deixou de expressar orgulho pela irmã, Patrícia Abravanel, que foi responsável pela apresentação do evento. “Eu tenho um orgulho tão grande dela, o que ela faz é com corpo, alma e coração para honrar o legado do meu pai e tudo o que ele investiu nela. Ela estava emocionada, chorou no camarim antes, mas ela não deixa transparecer. Ela vai e dá tudo de si”, declarou.

Ainda durante o bate-papo, Renata compartilhou qual traço herdou do pai. “Ele sempre foi guiado pela razão, emoção e intuição. Acho que absorvi isso dele, esse distanciamento para apesar das emoções ser justa e correta”, finalizou.

