Regina Volpato lamenta morte de sua companheira: 'De repente'

Após nove anos, Regina Volpato lamenta partida repentina de uma de suas cachorras; apresentadora emocionou com despedida
A apresentadora Regina Volpato lamentou a morte de sua cachorra Ágata nesta quinta-feira, 14. Em sua rede social, a famosa relembrou fotos ao lado de sua companheira, que foi adotada há quase 10 anos.
Relembrando os momentos cheios de amor com sua filha de quatro patas, a ex-funcionária do SBT falou sobre ter se despedido da pet de forma repentina. Regina Volpato não deu detalhes de como foi e o que aconteceu.
"Hoje me despedi da Ágata. Ela foi embora do mesmo jeito que chegou: de repente. Tenho certeza que ela e Tina estão felizes. Obrigada pelos últimos 9 anos de amor juntas", escreveu ela na publicação emocionante.
Além de Ágata, Regina Volpato tem uma outra cachorrinha, Samanta, que foi adotada nos últimos meses pela comunicadora. A apresentadora tem as pets como suas companheiras em casa.
Recentemente, a famosa postou um vídeo falando sobre sua escolha de ser "velha e sozinha". Ela refletiu sobre ser muito feliz ao ver sua herdeira tendo sua própria vida.
Ver essa foto no Instagram
Ver essa foto no Instagram
Dona de uma longa carreira na TV, Regina Volpato está aproveitando bastante sua nova fase fora das telinhas. Em 2024, a apresentadora deixou de ser vista diariamente pelos telespectadores com o fim do programa 'Chega Mais', do SBT. Desde então, a famosa tem se dedicado à criação de conteúdos nas redes sociais.
Em entrevista ao UOL, Regina abriu o jogo sobre um possível retorno à televisão: "Não faz parte dos meus planos mesmo. Fui muito feliz, me diverti, fiz amigos. Estou na fase de viver desafios", declarou ela, descartando a chance de uma volta.
"Eu me achei no entretenimento. O ‘Caso de Família’ foi muito especial. Foi uma virada na minha vida pessoal e na minha vida profissional", acrescentou a apresentadora, que esteve no comando da extinta atração do SBT de 2004 a 2009.
Ao comentar sobre a fase atual de sua carreira, a famosa não esconde o quanto está alegre: "Estou muito feliz! Me sentindo muito desafiada, produzindo coisas para as redes sociais. Dizem que o ano começa só depois do Carnaval, o meu já começou no dia primeiro de janeiro", disse Regina Volpato.
|Especialista explica caso polêmico de Guilherme Leicam: 'Continua ao longo do tempo'
|Emily Garcia encanta ao exibir barriguinha da segunda gravidez
|Vale Tudo: Como Celina desmascara Fátima antes de todos
|Catia Fonseca conta como conseguiu emagrecer sem mudar a alimentação
|Rei Charles III chora em evento oficial da realeza britânica
|Astróloga revela futuro de Britney Spears: 'Precisa ter estrutura emocional'
|Ana Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'
|Fernanda Rodrigues desabafa sobre criação da filha adolescente: 'Desafiador'
|Vale Tudo: Odete fica abalada ao saber notícia sobre Leonardo
|Malu Galli celebra maturidade e conquistas: 'Sucesso é qualidade de vida'