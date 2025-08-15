Regina Volpato lamenta morte de sua companheira: 'De repente'

Após nove anos, Regina Volpato lamenta partida repentina de uma de suas cachorras; apresentadora emocionou com despedida

A apresentadora Regina Volpato lamentou a morte de sua cachorra Ágata nesta quinta-feira, 14. Em sua rede social, a famosa relembrou fotos ao lado de sua companheira, que foi adotada há quase 10 anos.

Relembrando os momentos cheios de amor com sua filha de quatro patas, a ex-funcionária do SBT falou sobre ter se despedido da pet de forma repentina. Regina Volpato não deu detalhes de como foi e o que aconteceu.

"Hoje me despedi da Ágata. Ela foi embora do mesmo jeito que chegou: de repente. Tenho certeza que ela e Tina estão felizes. Obrigada pelos últimos 9 anos de amor juntas", escreveu ela na publicação emocionante.

Além de Ágata, Regina Volpato tem uma outra cachorrinha, Samanta, que foi adotada nos últimos meses pela comunicadora. A apresentadora tem as pets como suas companheiras em casa.

Recentemente, a famosa postou um vídeo falando sobre sua escolha de ser "velha e sozinha". Ela refletiu sobre ser muito feliz ao ver sua herdeira tendo sua própria vida.

Regina Volpato vai voltar para a TV?

Dona de uma longa carreira na TV, Regina Volpato está aproveitando bastante sua nova fase fora das telinhas. Em 2024, a apresentadora deixou de ser vista diariamente pelos telespectadores com o fim do programa 'Chega Mais', do SBT. Desde então, a famosa tem se dedicado à criação de conteúdos nas redes sociais.

Em entrevista ao UOL, Regina abriu o jogo sobre um possível retorno à televisão: " Não faz parte dos meus planos mesmo . Fui muito feliz, me diverti, fiz amigos. Estou na fase de viver desafios", declarou ela, descartando a chance de uma volta.

"Eu me achei no entretenimento. O ‘Caso de Família’ foi muito especial. Foi uma virada na minha vida pessoal e na minha vida profissional", acrescentou a apresentadora, que esteve no comando da extinta atração do SBT de 2004 a 2009.

Ao comentar sobre a fase atual de sua carreira, a famosa não esconde o quanto está alegre: "Estou muito feliz! Me sentindo muito desafiada, produzindo coisas para as redes sociais. Dizem que o ano começa só depois do Carnaval, o meu já começou no dia primeiro de janeiro", disse Regina Volpato.