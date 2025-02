Regina Duarte viralizou ao comer caranguejo assado no Castelo de CARAS: 'A vida é feita de momentos'

Atriz de História de Amor, Regina Duarte aproveitou Castelo de CARAS e elencou bons momentos

Regina Duarte (78) voltou a ficar em evidência por conta de uma de suas personagens. A atriz está no ar com a reprise de História de Amor (1995), em que fez uma das Helenas de Manoel Carlos (91). Há uma década e meia, a estrela esteve no Castelo de CARAS e mostrou que é de aproveitar bons momentos longe das câmeras.

Alegre e esbanjando simpatia, a veterana dançou de um lado e para o outro ao som de uma banda e instrumentais. A ex-Secretaria Especial da Cultura no governo de Jair Bolsonaro também comeu caranguejo assado e pegou um sol à beira da piscina.

"A vida é feita desses momentos em que a gente tem que viver intensamente cada momento. Temos que aproveitar essa piscina maravilhosa, esse tempo bom", afirmou a ex-global, que nesta semana reviveu nostalgia dos fãs na novela exibida nas tardes da Globo.

Longe das novelas há sete anos, quando se afastou para entrar na política, Duarte está focada na carreira de artista plástica. A atriz tem feito quadros para vender em um site especializado, com preços que podem chegar a R$ 25 mil. É possível encontrar obras ao valor de R$ 200.

Com o sucesso da reprise da trama do Meneco, a veterana tem aproveitado todo seu tempo de tela para promover suas obras de arte na internet. A famosa compartilhou nas redes sociais um processo de finalização em que aparece assinando algumas obras.

Regina também mostrou que talento é de família ao destacar um desenho feito por Manuela, filha de Gabriela Duarte (50). "Rabiscando e pedindo licença pra dedicar este desenho à minha neta Manuela que sempre me surpreendeu com seu talento logo na primeira infância. Volto depois pra vocês conferirem se estou sendo muito vó coruja ou não", finalizou.

RELEMBRE REGINA DUARTE NO CASTELO DE CARAS:

