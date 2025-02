Regina Duarte explicou por que fez dança viral no Castelo de CARAS: 'O artista gosta de ter um público'

Regina Duarte aproveitou dia no Castelo de CARAS e comeu caranguejo assado

De volta à TV com a reprise de História de Amor (1995), Regina Duarte (78) viralizou na internet após dançar sozinha no Castelo de CARAS há uma década e meia. A atriz comeu caranguejo e curtiu um dia de sol à beira da piscina na residência real.

"Estavam tocando naquela piscina pra ninguém e eu cheguei e percebi, me senti que eles iam ficar muito gratos, como qualquer artista, de ter um público, de estar se comunicando com alguém. Eu quis deixar claro pra eles que eu tava curtindo a arte deles, estava curtindo o som deles, a música deles, dancei pra eles", contou ela em conversa com CARAS.

A veterana das novelas se mostrou surpresa por ter sido flagrada por um paparazzi enquanto fazia sua performance. Ela só descobriu que era um sucesso na internet quando amigos próximos alertaram sobre a dança registrar mais de 1 milhão de visualizações.

"E eu nunca imaginei que poderia ter um paparazzi. Quando me falaram, o vídeo já tava com sei quantas, acho que quase um milhão de acessos, e eu não tinha, não sabia ainda, alguém me falou, aí outra pessoa falou, a terceira falou, eu falei: 'Que vídeo é esse?'. Aí eu fui acessar, eu falei: 'Ele tava me vendo e eu achando que eu tava dançando com ele'. Para os músicos, claro, que num determinado momento eu comecei a dançar pra ele, mas eu nunca imaginei que ele iria postar. Eu achei que ia ser um vídeo interno da cara, mas adorei. Adorei, achei que... Bom, essa sou eu", falou.

"Tenho momentos assim, de total descontração, não tenho nenhum bloqueio. Tem hora que eu me dispo de todas as máscaras, não que eu não use máscaras, como todo ser humano usa na sociedade, mas tem hora que eu não tenho nenhum. Sou eu mesma, livre, leve e solta", finalizou a atriz.

RELEMBRE REGINA DUARTE DANÇANDO NO CASTELOD DE CARAS:

