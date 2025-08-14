Regina Casé escreve recado para o afilhado, filho de Carolina Dieckmann: 'Coragem e sorte'

A apresentadora e atriz Regina Casé usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 14, para compartilhar uma mensagem especial para o afilhado

A apresentadora e atriz Regina Casé usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 14, para compartilhar uma mensagem especial para o afilhado, José Worcman, que é filho da atriz Carolina Dieckmmann com o empresário Tiago Worcman, e está completando 18 anos.

Na publicação, ela escreveu: "Caramba, o José faz 18 anos. Aquele bebezinho que eu vi nascer virou esse cara lindo e gigante! Saúde, alegria, coragem e sorte. Sua dinda te deseja as melhores coisas agora que você vai partir para o mundo. Feliz aniversário! Meu beijo cheio de amor", escreveu ela.

Regina Casé se declara para o afilhado, filho de Carolina Dieckmann — Foto: Reprodução/ Instagram

Carolina Dieckmmann desabafou sobre caçula morar no exterior

Em março, Carolina Dieckmmann falou sobre a decisão do filho de estudar no exterior, assim como fez o irmão mais velho, Davi Frota, de 25 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Marcos Frota, que mora fora do país.

"Estou começando a revisitar o ninho vazio, porque quando o meu filho mais velho saiu de casa, eu ainda tinha o mais novo. Então não é um ninho totalmente vazio. Você entende que a vida tem esse movimento, que os filhos um dia vão. Mas quando você ainda tem um em casa, de uma certa forma, você ainda está feliz, porque ainda tem aquela criança", avaliou.

E completou: "Não vai ter mais ninguém. De repente a minha vida e a vida do Tiago [Worcman, marido da atriz e pai de José] vai mudar completamente, porque nossa rotina vai mudar completamente, nossas possibilidades vão mudar completamente. Estou começando a visitar esse sentimento que não conheço, porque nunca vivi ele tão profundamente e vou viver agora. O José vai para uma faculdade fora do Brasil em agosto. E vou estar fazendo a Leila. Ele ainda não sabe para qual faculdade vai nem o que vai fazer, ainda está nesse momento [de escolher]. Mas não importa, só quero que ele seja feliz", afirmou.

Leia também: Aos 71 anos, Regina Casé revela se já fez procedimentos estéticos