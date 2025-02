Recém solteiro, Dado Dolabella curte passeio com amigos

Pouco tempo após terminar o relacionamento com Wanessa Camargo, Dado Dolabella foi fotografado curtindo um passeio com alguns amigos

Pouco tempo após terminar o relacionamento com Wanessa Camargo, Dado Dolabella foi fotografado curtindo um passeio com alguns amigos.

O ator foi visto deixando um restaurante no Leblon, famoso bairro do Rio de Janeiro, e não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos no local.

Fim do relacionamento

A cantora Wanessa Camargo colocou um ponto final em mais um capítulo da relação com o ator e cantor Dado Dolabella, que já passou por diversas idas e vindas ao longo dos anos. Ela confirmou o término do relacionamento na quarta-feira, 12, após rumores de uma possível separação. A cantora reforçou que, apesar da decisão, mantém respeito e carinho pelo ex-companheiro. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Leticia de Oliveiracomenta o caso da famosa e ressalta: “Luto em vida”.

Para a especialista, o fim de um relacionamento, especialmente quando há um histórico de tentativas de reconciliação, pode ser vivido como um verdadeiro luto. “Todo fim de relacionamento é vivenciado como um luto, e um luto de uma maneira diferente, porque a pessoa continua viva. Você perde a pessoa, mas continua tendo notícias dela. É um luto no qual você tinha planos, viagens, mas, de repente, precisa se adaptar à nova realidade sem o outro”, explica a especialista.

O casal, que já esteve junto na juventude e retomou o romance na fase adulta, viveu um relacionamento marcado por reconciliações e novas chances. Para a psicóloga, essa dinâmica pode tornar o término ainda mais difícil. “Talvez seja mais doloroso porque foram várias tentativas em momentos diferentes da vida: adolescência, fase adulta, depois de ter filhos, depois de se separar. De certa maneira, pode surgir uma sensação de fracasso, como se, independentemente da variável, a resposta continuasse sendo negativa”, reflete Leticia.

Por outro lado, a experiência acumulada pode ajudar na superação. “Ambos já passaram por esse luto antes, um com o outro, em outros momentos da vida. Então, de alguma forma, já têm esse repertório emocional e talvez estejam mais estruturados para lidar com isso agora”, completa.

A cantora não deu mais detalhes sobre os motivos da separação, mas segue focada na carreira e nos projetos futuros. Enquanto isso, fãs do casal reagem com mensagens de apoio e respeito à decisão.

