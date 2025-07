Recém-separada, Lorena Maria curte dia na praia com o filho

Após o fim do namoro com MC Daniel, a influenciadora digital Lorena Maria é fotografada na praia com o filho do ex-casal, Rás

A influenciadora digital Lorena Maria aproveitou a manhã desta quinta-feira, 17, com o filho, Rás, fruto do antigo relacionamento com MC Daniel. Poucos dias após anunciar a separação, ela foi fotografada em uma praia no Rio de Janeiro com o herdeiro no colo.

Lorena e Rás foram vistos circulando ao ar livre na manhã ensolarada. Ela levou o bebê para ver a paisagem do mar enquanto curtiam um momento juntinhos.

Vale lembrar que Lorena e MC Daniel anunciaram o fim do relacionamento no dia 12 de julho de 2025 por meio das redes sociais.

Lorena Maria curte passeio com o filho, Rás - Foto: Fabricio Pioyani / AgNews

O anúncio do fim do relacionamento

Em um post nas redes sociais, Lorena Maria confirmou a separação de MC Daniel após especulaçcões. “Com o coração e a alma ainda se refazendo, venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Pra quem não acredita e sempre nos julgou, foi amor. Intenso, verdadeiro, avassalador. Mas nem sempre isso basta. Peço com carinho: não ataquem. Nem a mim, nem a ele. E, principalmente, não coloquem mais uma vez o peso de um fim nas costas de uma mulher. Já dói encerrar um capítulo assim, que isso não vire palco de julgamentos”, disse ela.

E completou: “A quem torcei por nós: obrigada. O carinho de vocês sempre me fortaleceu. A quem comemora o fim: lamento que a dor do outro traga alegria para você. Um dia de cada vez. Continuem nos amando. O amor de vocês faz diferença. obrigada”.

Por sua vez, MC Daniel escreveu: "Por respeito a todos que nos acompanharam, com coração apertado venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Difícil colocar em palavras o que foi vivido. Nosso relacionamento teve amor, cuidado, entrega, respeito, carinho, transparência e honestidade. Não foi passageiro, nem superficial. Não quero que ninguém a ataque ou a julgue, principalmente por ela ser mulher e mãe. Enquanto estivemos juntos, eu a defendi, e isso não mudar agora. Sempre terei gratidão por tudo o que vivemos. Nosso laço é eterno, por tudo o que construímos juntos", disse ele.

E completou: "Terminar é doloroso. É um luto silencioso… Mas eu sei da verdade do meu coração. Meu amor por ela foi puro. Eu me entreguei por inteiro. Não a teria pedido em namoro, depois em casamento, não teria mudado toda minha vida para estar do lado dela, se tudo isso não fosse sincero. Não digam que fui cruel o ponto de ‘usar' alguém para realizar um sonho, nem que ela me deu um ‘golpe’. Isso fere, machuca. Tudo aconteceu com amor, responsabilidade e escolha de duas pessoas adultas. Nosso filho é uma benção e trouxe luz para nossas vidas. Agradeço, de verdade, a todos que torceram pela gente. Para quem torceu contra, só posso desejar que encontrem paz, porque o que desejamos ao outro, a vida nos devolve. Agora, sigo em silêncio, confiando que o tempo e Deus colocam tudo no lugar. O futuro está nas mãos dele".

