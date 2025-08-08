Rebeca Abravanel mostra momento raro com o filho e encanta; veja

Discreta com sua vida pessoal, apresentadora Rebeca Abravanel mostra momento com o filho em fazendinha e encanta; confira o registro

A apresentadora Rebeca Abravanel encantou ao compartilhar um momento de sua intimidade com o filho, Benjamin, de um ano. Nesta quinta-feira, 07, a famosa compartilhou alguns registros ao lado do herdeiro em uma fazendinha e mostrou um pouco do passeio que fizeram.

De costas, ela e o pequeno, fruto de seu casamento com o jogador de futebol Alexandre Pato, apareceram caminhando em um local cheio de árvores. Em seguida, a comunicadora do SBT publicou um clique de animais.

Discreta com sua vida pessoal, Rebeca Abravanel compartilha pouco de seu filho. Recentemente, ela encantou ao postar fotos de Benjamin curtindo com a família. Nas últimas semanas, a apresentadora estava com o herdeiro e o marido na Europa. Ela, Patricia Abravanel e as outras irmãs viajaram para comemorarem mais um ano de vida de Íris Abravanel. Esse foi o primeiro aniversário da matriarca sem Silvio Santos.

Ainda nos últimos dias, Rebeca Abravanel contou que se emocionou ao receber um bilhete citando o pai em uma encomenda que fez pela internet. É bom lembrar que o dono do baú faleceu em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, por brancopneumonia, causada por infecção de H1N1. A seu pedido não houve velório e o enterro foi apenas para os mais íntimos, seguindo das tradições judaicas.

Rebeca Abravanel mostra momento com o filho em fazenda - Foto: Reprodução/Instagram

Rebeca Abravanel mostra momento com o filho em fazenda - Foto: Reprodução/Instagram

Quando nasceu o filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato?

A apresentadora Rebeca Abravanel e o jogador de futebol Alexandre Pato já são pais! O primeiro filho deles nasceu no dia 12 de janeiro de 2024, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e a família está radiante com a notícia.

O bebê, que se chama Benjamin, é o primeiro herdeiro do casal. Rebeca teve uma gestação tranquila e longe dos holofotes. Tanto que ela mostrou sua barriga de grávida em raras ocasiões.

Uma das últimas fotos da barriga dela foi divulgada por Pato no Natal de 2023, quando ele celebrou a data especial. "Que o espírito natalino aqueça seu lar e ilumine seus dias. Feliz Natal para você e para todos da sua família. Que o seu dia seja muito abençoado por Deus. Mas o anjo lhes disse: “Não tenham medo. Estou trazendo boas-novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor", disse ele.

Quem é Rebeca Abravanel?