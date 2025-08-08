CARAS Brasil
  2. Rebeca Abravanel mostra momento raro com o filho e encanta; veja
Atualidades / Fofura!

Rebeca Abravanel mostra momento raro com o filho e encanta; veja

Discreta com sua vida pessoal, apresentadora Rebeca Abravanel mostra momento com o filho em fazendinha e encanta; confira o registro

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 08/08/2025, às 08h22

Rebeca Abravanel mostra momento com o filho
Rebeca Abravanel mostra momento com o filho - Reprodução/Instagram

A apresentadora Rebeca Abravanel encantou ao compartilhar um momento de sua intimidade com o filho, Benjamin, de um ano. Nesta quinta-feira, 07, a famosa compartilhou alguns registros ao lado do herdeiro em uma fazendinha e mostrou um pouco do passeio que fizeram.

De costas, ela e o pequeno, fruto de seu casamento com o jogador de futebol Alexandre Pato, apareceram caminhando em um local cheio de árvores. Em seguida, a comunicadora do SBT publicou um clique de animais.

Discreta com sua vida pessoal, Rebeca Abravanel compartilha pouco de seu filho. Recentemente, ela encantou ao postar fotos de Benjamin curtindo com a família. Nas últimas semanas, a apresentadora estava com o herdeiro e o marido na Europa. Ela, Patricia Abravanel e as outras irmãs viajaram para comemorarem mais um ano de vida de Íris Abravanel. Esse foi o primeiro aniversário da matriarca sem Silvio Santos.

Ainda nos últimos dias, Rebeca Abravanel contou que se emocionou ao receber um bilhete citando o pai em uma encomenda que fez pela internet. É bom lembrar que o dono do baú faleceu em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, por brancopneumonia, causada por infecção de H1N1. A seu pedido não houve velório e o enterro foi apenas para os mais íntimos, seguindo das tradições judaicas.

Rebeca Abravanel mostra momento com o filho em fazenda
Rebeca Abravanel mostra momento com o filho em fazenda - Foto: Reprodução/Instagram
Rebeca Abravanel mostra momento com o filho em fazenda - Foto: Reprodução/Instagram
Rebeca Abravanel mostra momento com o filho em fazenda - Foto: Reprodução/Instagram

Quando nasceu o filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato?

A apresentadora Rebeca Abravanel e o jogador de futebol Alexandre Pato já são pais! O primeiro filho deles nasceu no dia 12 de janeiro de 2024, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e a família está radiante com a notícia. 

O bebê, que se chama Benjamin, é o primeiro herdeiro do casal. Rebeca teve uma gestação tranquila e longe dos holofotes. Tanto que ela mostrou sua barriga de grávida em raras ocasiões. 

Uma das últimas fotos da barriga dela foi divulgada por Pato no Natal de 2023, quando ele celebrou a data especial. "Que o espírito natalino aqueça seu lar e ilumine seus dias. Feliz Natal para você e para todos da sua família. Que o seu dia seja muito abençoado por Deus. Mas o anjo lhes disse: “Não tenham medo. Estou trazendo boas-novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor", disse ele. 

Quem é Rebeca Abravanel?

  • Filha de Silvio Santos e Íris Abravanel, Rebeca Abravanel nasceu em São Paulo, em 23 de dezembro de 1980, e é a “filha seis” mais parecida com o pai, segundo o próprio apresentador.
  • Formada em cinema pela FAAP, também fez cursos na Suíça e nos Estados Unidos. Já exerceu cargos importantes no Grupo Silvio Santos, incluindo vice‑presidência da Jequiti Cosméticos e diretora executiva do grupo.
  • Comanda o programa ‘Roda a Roda Jequiti’ no SBT desde 2017, assumindo o posto de apresentadora fixa e conquistando uma audiência consistente no horário nobre.
  • Casou-se com o ex-jogador Alexandre Pato em junho de 2019, em cerimônia íntima na casa dos pais, e juntos têm o primeiro filho, Benjamin, nascido em 12 de janeiro de 2024 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
  • Benjamin tem aparecido em registros raros compartilhados por Rebeca nas redes sociais, como vídeos em que ele assiste ao programa da mãe ou come sozinho, encantando fãs com sua fofura discreta e cativante.
  • Mantém a vida pessoal discreta e redes comovem fãs quando compartilha momentos de afeto em família, como fotos com sua mãe Íris Abravanel e as irmãs, em registros raros que mostram os laços familiares familiares com carinho e estilo
Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Rebeca Abravanel Rebeca Abravanel  

