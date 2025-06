A reação de Rodrigo Hilbert ao descobrir que falavam de sua vida sexual

Rodrigo Hilbert reage ao descobrir que os internautas estavam falando sua vida sexual após reclamação da esposa, Fernanda Lima

O apresentador Rodrigo Hilbert foi pego de surpresa ao descobrir que as pessoas estavam falando de sua vida sexual após uma reclamação da esposa, a apresentadora Fernanda Lima. Ela disse que a frequência do casal está baixa durante uma participação no programa Surubaum. Com isso, o assunto repercutiu na internet e ele reagiu ao ver os rumores.

Em um vídeo nas redes sociais, Fernanda mostrou a reação de Rodrigo quando ela falou sobre a repercussão do assunto. “Para quem viu ontem a minha queixa lá no Surubaum, que não está rolando sexo, realmente está difícil. Porque de fato ele faz mais cabana e trilha de bike do que sexo. Tá ficando mais velho…”, brincou ela. E ele soltou um palavrão e completou: “Deixa de ser maluca. É isso que saiu na internet?”.

“Saiu um monte de meme. Eu tava te chamando: ‘Amor, vem pra lenha’. E tu lá cortando lenha para fazer uma cabana’”, disse ela sobre um dos memes. E ele entrou na brincadeira: “É que eu estava fazendo a cabana para depois ir pra lenha dentro da cabana”.

Então, Fernanda disse que na época da gravação do programa estava em uma semana difícil, de muito trabalho, e Rodrigo se defendeu ao falar de uma viagem do casal. “Fui para Paris, a gente transou cinco vezes em 3 dias. É ruim? Quer mais?”, perguntou. E ela respondeu: “Sempre mais, né, mas quando a gente conseguiu viajar sozinho, a gente se programou”. Por fim, Hilbert ainda disse que eles sempre dão o jeitinho deles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Lima (@fernandalima)

Traição

A apresentadora Fernanda Lima decidiu dar detalhes de sua vida íntima e disse que a sua visão sobre os homens mudou ainda na juventude. Em conversa ao videocast terapiRa, a esposa de Rodrigo Hilbert confessou que, após ser traída em seu primeiro relacionamento, passou a revidar a infidelidade.

“Eu virei uma traidora de homens. Eu me atraía, eu traía. Sem culpa. Como fizeram comigo e fiquei marcada por isso, eu entendi que não podia confiar nos homens. Então, eu traía em uma boa”, disse ela.

Ela ainda destacou que, hoje em dia, acredita que tinha essas atitudes como uma forma de autoafirmação. “Se eu me atraísse, eu ficava, porque era o que faziam comigo (…) eu entendi que aquilo era para me autoafirmar em algum lugar, quase como uma insegurança, sabe? Já que vão me trair, eu traio também. Tinha a aventura, o querer, de fazer algo proibido, mas tem algo de insegurança”, explicou.

E destacou que “virou a chave” ao se casar com Hilbert, em 2004. “Mas chega uma hora que… dá trabalho. E no casamento, eu, pelo menos, amadureci. Não vou ficar procurando sarna para se coçar, porque isso me custa muito. E a pessoa está em casa, cuidando dos filhos, acho uma sacanagem. Quem está na rua fazendo algo sabendo que tem alguém em casa dando janta para os filhos, eu acho fod*”, afirmou.

Leia também: Fernanda Lima faz tour em sua casa simples no sítio: ‘Casa Smurf’