  Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, comemora guarda do filho
Atualidades / Guarda compartilhada

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, comemora guarda do filho

Rayane Figliuzzi detalha decisão judicial e calendário de convivência após polêmica; prioridade é manter rotina e reduzir conflitos

Izabella Nicolau Publicado em 14/08/2025, às 18h03

Rayane Figliuzzi
Rayane Figliuzzi - Foto: Reprodução / Instagram

Rayane Figliuzzi, influenciadora e atual namorada do cantor Belo, informou nesta quinta-feira, 14, que houve uma definição judicial sobre o convívio com o filho, Zion, de 4 anos. O anúncio foi feito nos Stories do Instagram. “Depois de muitas mentiras, acusações, o juiz me deu a guarda do Zion, e o pai pode visitá-lo nos fins de semana, sem tirar ele da rotina”.

Em seguida, Rayane descreveu um episódio recente para contextualizar a disputa. Segundo ela, mesmo tendo autorizado que Zion passasse o Dia dos Pais com o pai, Juninho Navarro, precisou viajar até São Paulo para buscar o menino quando o combinado não teria sido cumprido. “Eu tive que vir para São Paulo buscar o Zion hoje, porque ele não queria me devolver”, disse, ao mencionar que havia acordo para a criança ser deixada “na escola na segunda feira”.

O que diz a decisão e a defesa

Nos Stories, Rayane também compartilhou uma Nota Oficial assinada por sua advogada. O documento aponta que a Justiça fixou guarda provisória de forma compartilhada, com residência do menor no lar materno e convivência paterna quinzenal.

A peça registra que, após o fim de semana do Dia dos Pais, a devolução não ocorreu no local combinado e determina a devolução em 48 horas, sob pena de multa diária. Rayane comentou a dimensão pública do caso e os ataques recebidos nas redes. “Naquela semana de ataques, preferi me calar e suportar todo o linchamento virtual em silêncio”, escreveu.

Em outro trecho, reforçou a busca por estabilidade para o filho: “Hoje, entendo que a paciência é o melhor caminho. A decisão do juiz foi favorável para mim porque preciso provar apenas a ele [o juíz] o quanto meu filho é amado e bem cuidado, e o quanto prosperei desde que escolhi minha paz”.

