Raul Seixas foi ícone do rock brasileiro; relembre trajetória de sucessos

Atualidades / LUTO E LEMBRANÇA

Nesta quinta-feira, 21, marcam trinta e seis anos desde o falecimento de Raul Seixas; relembre a carreira repleta de sucessos e polêmicas do cantor

por Giulia Polizeli, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Publicado em 21/08/2025, às 15h56

Nesta quinta-feira, 21, fazem trinta e seis anos desde que Raul Seixasnos deixou. O cantor conhecido como o “Maluco Beleza” marcou a história do rock brasileiro como um dos maiores ícones do gênero. Ele faleceu vítima de uma parada cardíaca. 

Carreira de Sucessos

Raul Seixas demonstrou uma inclinação artística desde a infância. Ainda quando criança, tinha o sonho de ser escritor, escrevia poemas e demonstrava um alto interesse em música, mas não gostava de estudar. O cantor chegou a repetir a 2ª série do ginásio por preferir ficar escutando discos de rock n’ roll em uma loja próxima ao lugar em que morava. 

A música virou seu caminho para expressar ideias. Aos 12 anos, compôs Metamorfose Ambulante, que mais tarde se tornaria um de seus maiores sucessos e, enquanto sua cidade ecoava Luiz Gonzaga nas praças, Raul se juntou a cena do Rock que se formava em Salvador.

Em 1962, Raul entrou para a banda Os Panteras, formada porMariano Lanat, Eládio Gilbraz e Carleba, e no ano seguinte, se apresentaram na TV Itapuã. Em 1967, o grupo recebeu um convite de Jerry Adriane para gravar seu primeiro disco, Raulzito e Os Panteras, no Rio de Janeiro.

Após o fracasso na cidade dos artistas, o grupo retorna para Salvador e Seixas é oferecido um trabalho como produtor na gravadora CBS. Aos poucos, suas composições são gravadas por nomes da Jovem Guarda e em 1970, ele entra no Festival Internacional da Canção, onde chega às finais. 

Com o destaque do festival, o cantor é contratado pela gravadora Philip e apresentado ao escritor Paulo Coelho, que mais tarde se tornaria seu parceiro musical. Os primeiros sucessos de Raul Seixas aconteceram em 1973 com o disco Kring-ha, Bandolo! e as músicas Ouro de Tolo, Mosca na Sopa e Al Capone.

Durante a Ditadura Militar, em 1974, Raul e Paulo foram presos e torturados pelo Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) pela música Sociedade Alternativa, que pregava liberdade de pensamento e modos de vida fora dos padrões. A dupla foi mandada para um período de exílio nos Estados Unidos.

Seixas retornou ao território brasileiro quatro anos após sua saída. Durante esse período lançou o hit Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás e, nos anos seguintes, publicou O Dia Em Que a Terra Parou, com destaque maior à faixa Maluco Beleza e também a faixa título.

O artista faleceu aos 44 anos em 21 de agosto de 1989, apenas dois dias após o lançamento de seu último disco, A Panela do Diabo. Raul foi encontrado morto em sua cama, no apartamento que tinha em São Paulo, após uma trajetória repleta de drogas e vícios.

Roubo do caixão

Um dos momentos mais marcantes do falecimento de Raul Seixas ocorreu no seu funeral em Salvador. Na ocasião, por volta de 100 fãs invadiram a cerimônia e tentaram roubar o caixão do cantor.

Marcelo Nova, líder do Camisa de Vênus, relatou a cena ao jornalista André Barcinski no livro O Galope do Tempo: “Eles correram para onde estava o Raul e saíram de lá levando o caixão! Sim, levantaram o caixão e saíram. Era uma multidão enlouquecida. Os caras sacudiam o caixão, dava para ouvir o barulho do corpo de Raul batendo lá dentro”.

“Eles queriam fumar maconha, enfiar baseado na boca dele. Gritavam: ‘Raul não morreu! Ele está vivo! Vamos levar ele para tomar uma!’”, segundo o artista, os fãs tinham o objetivo de levar o corpo do cantor para passear e recusavam-se a aceitar que Raul Seixas estava morto.

Leia também: Ravel Andrade detalha desafio de viver Raul Seixas: 'Um salto no abismo'

músicamorteraul seixaslegado

