Raul Gazolla conta que celebrou a morte de Guilherme de Pádua: 'Agradeci'

O ator Raul Gazolla revelou que 'agradeceu ao universo' a morte de Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato de Daniella Perez

O ator Raul Gazolla abriu o coração ao recordar uma época bastante delicada de sua vida: a trágica morte de Daniella Perez. Filha da autora de novelas Gloria Perez, a artista era casada com o veterano quando foi assassinada em 1992, aos 22 anos.

Em entrevista ao canal do YouTube da revista 'Veja', Raul falou um pouco sobre o crime que chocou o país e revelou que celebrou a morte de Guilherme de Pádua, responsável por tirar a vida de Daniella. De acordo com o ator, a série 'Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez', da HBO Max, causou um infarto no criminoso.

"Ele ficou com muita raiva, principalmente por ter sido descoberto, na igreja onde ele era pastor, como assassino. E os fiéis o questionaram. E em um desses ataques de raiva ele teve um infarto e morreu. Eu agradeci ao universo e disse: 'poxa, o mundo respira melhor hoje. Partiu alguém que nem deveria ter nascido' ", declarou Gazolla.

Ao longo da entrevista, o artista ainda revelou que viu Gloria Perez sorrir novamente após a morte de Guilherme de Pádua. O ex-ator, condenado a 19 anos pelo assassinato de Daniella Perez, faleceu em novembro de 2022.

" Quando ela conseguiu fazer o documentário, ela lavou a alma. Só agora, depois de 32 anos, que vi a Glória sorrir. Veja a dor que a gente carrega. O pai da Dani não conseguiu carregar essa dor, sucumbiu e morreu de tristeza. Um pai não pode perder uma filha. Uma mãe não pode perder um filho", disse Raul Gazolla, por fim.

Gloria Perez comove ao lamentar 32 anos da morte da filha

Em dezembro de 2024, a autora Gloria Perez emocionou ao recordar os 32 anos da morte de sua filha, a atriz Daniella Perez. Em sua rede social, a escritora de novelas relembrou uma foto belíssima de sua herdeira e lamentou a falta que ela faz.

Apesar de ter se passado três décadas, a famosa desabafou dizendo que o tempo não amenizou o que sente. É bom lembrar que a filha de Gloria Perez morreu após ser assassinada aos 22 anos pelo colega de trabalho, Guilherme de Pádua, e a esposa dele na época, Paula Nogueira Thomaz.

"28/12/92 Não, o tempo não ameniza nada…", escreveu a autora ao resgatar os cliques da jovem se divertindo no momento em que foram tirados os registros. Nos comentários da publicação, os internautas se comoveram. "Ela teve tanta sorte de ter você como mãe", disseram. "Muita saudade da Dani", lamentaram outros.

Leia também: Cristiana Oliveira relembra morte trágica de Daniella Perez: 'Muito difícil'