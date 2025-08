Ratinho reage a desabafo da nora sobre maternidade atípica: 'Meu neto querido'

A psicóloga Bruna Massa, nora do apresentador Ratinho, usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre a maternidade atípica

A psicóloga Bruna Massa, nora do apresentador Ratinho, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 4, para compartilhar um desabafo sobre a maternidade atípica. Ela e o marido, Gabriel Massa, são pais de Noah, de 7 anos, que nasceu com hidrocefalia, e de Davi, de 2 anos.

Na publicação, ela escreveu: "Nem sempre foi fácil acolher tudo o que a maternidade me ensinou… Mas a cada passo ao lado do Noah, descobri novas versões de mim. Aprendi que o amor sustenta, mas também cansa. Que ser forte não é sobre não chorar — é sobre continuar, mesmo com o coração apertado", contou ela.

E relatou: "Esses aprendizados não vieram prontos. Vieram entre noites mal dormidas, crises inesperadas e também muitos momentos de doçura no chão da sala. Se você também sente que maternar te transforma… Você não está sozinha", declarou.

Em outra publicação, ela desabafou: "Na maternidade atípica, não existe caminho fácil. Existe o difícil de se entregar por inteiro e esquecer de si mesma… E o difícil de cuidar de si sem se sentir culpada. Existe o difícil de controlar tudo e se esgotar… E o difícil de aceitar que não se tem controle sobre tudo. Existe o difícil de fingir que está tudo bem… E o difícil de olhar para as próprias feridas e pedir ajuda".

E complementou: "Ambos são difíceis. Mas um te adoece. O outro te fortalece. Não é sobre romantizar. É sobre escolher com consciência. Escolher o seu difícil é um ato de coragem. É decidir onde vai colocar sua energia psíquica. É reconhecer que, para sustentar o cuidado com o seu filho, você precisa aprender a se sustentar também."

Nos comentários, Ratinho escreveu: "Meu neto querido". "Mamãe especial para um filho especial", escreveu uma amiga. "Deus abençoe grandemente sua vida e sua família", declarou outra.

Comentário de Ratinho no Instagram

Qual é o diagnóstico do neto de Ratinho?

Noah nasceu com hidrocefalia, diagnóstico revelado pelo próprio apresentador em uma conversa com Patrícia Abravanel. "Essa é uma condição que causa o acúmulo de líquido no cérebro, levando ao inchaço da cabeça. Ele é nosso anjinho, tem que cuidar dele. Ele é muito bonzinho", contou ele.

A condição não tem cura, mas é possível que o pequeno tenha uma vida tranquila, mesmo com as consequências. "Temos que viver com as limitações que ele tem, mas com o mesmo amor", disse ele.

