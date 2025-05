Rafaella Santos encanta ao compartilhar fotos dos três sobrinhos

A influenciadora digital Rafaella Santos encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar fotos de Davi Lucca, Mavie e Helena, filhos de Neymar Jr

Rafaella Santos encantou os seguidores das redes sociais na noite desta sexta-feira, 16, ao compartilhar fotos dos seus três sobrinhos.

A influenciadora digital decidiu compartilhar alguns momentos vividos nas últimas semanas e entre as imagens estavam fotos de Davi Lucca, de 13 anos, Mavie, de um aninho, e Helena, de 10 meses. Eles são filhos do jogador de futebol Neymar Jr com Carol Dantas, Bruna Biancardi e AmandaKimberly, respectivamente.

Ao compartilhar os registros, Rafaella deixou uma mensagem em inglês: "Try to be a rainbow in someone’s cloud (Tente ser um arco-íris na nuvem de alguém)", escreveu a irmã do atacante do Santos na legenda da publicação.

Recentemente, a irmã de Neymar encantou ao compartilhar fotos inéditas da sobrinha e afilhada, Helena. As imagens foram feitas na festa de nove meses da filha de Amanda Kimberly, que teve como tema 'Páscoa'. Além de mostrar alguns detalhes da festinha, Rafaella se derreteu ao mostrar a menina usando um macacão xadrez com um bordado de coelhinho. "Tutuca 9 meses", disse ela, acrescentando um emoji de coração.

Vale lembrar que o jogador de futebol e Bruna Biancardi estão à espera da segunda filha, que se chamará Mel.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAFAELLA (@rafaella)

Bruna Biancardi curte passeio na Disney com Mavie e Rafaella Santos

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar novos registros de sua viagem. Ela foi para Orlando, nos Estados Unidos, e aproveitou para visitar um dos parques das Disney com a filha, Mavie, de 1 aninho, e alguns familiares e amigos.

Além da irmã, Biancardi Biancardi, a influenciadora digital estava acompanhada da cunhada, Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol Neymar Jr. Em um dos registros compartilhado pela famosa, as duas surgiram juntas e mostraram que estavam usando looks iguais: uma camiseta com a estampa do personagem Mickey Mouse. "Os dias da Disney são os melhores dias em família", escreveu Biancardi. Veja as fotos!

Leia também:Acabou? Atitude de Gabigol gera suspeitas de novo término com Rafaella Santos