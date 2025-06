Rafaella Justus revela 'mania compulsiva' durante a madrugada: 'Eu amo'

Gente como a gente! A adolescente Rafaella Justus contou ao público que se empolga com indicações de influenciadores: 'Uso cupom'

Rafaella Justus dividiu com o público um lado nunca mostrado antes. Na quarta-feira, 18, a adolescente revelou que ama realizar compras durante a madrugada e, provando ser gente como a gente, também gosta de usar cupons de descontos.

De acordo com a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, ela se empolga com as indicações de influenciadores digitais. O assunto foi abordado por Rafa logo após uma de suas compras chegar em sua residência.

"Estou aqui na loucura para viagem, de fazer malas, organizar tudo, mas o que eu vim falar para vocês é: eu sou uma compradora compulsiva da madrugada. Gente, eu amo a madrugada para fazer compras. Não existe alguém mais compradora do que eu numa madrugada", declarou a famosa.

" Qualquer influenciadora que posta aqui alguma coisa, eu entro no link, uso o cupom e amo. Essa compra aqui chegou hoje e faz mais de um mês que comprei. Inclusive, nem lembrava que estava para chegar e chegou no time perfeito, porque eu já viajo domingo e eu já vou levar comigo", continuou ela, exibindo o novo nécessaire de maquiagem.

Recentemente, Rafa Justus surpreendeu a irmã, Fabiana Justus, ao organizar uma mala bem cheia para um bate-volta no Rio de Janeiro. Segundo primogênita de Ticiane, ela gosta de ser precavida e não viaja de 'mãos vazias'.

Rafaella Justus mostra novo nécessaire - Reprodução/Instagram

O Dia dos Namorados de Rafa Justus

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, de 15 anos, comemorou o Dia dos Namorados deste ano de uma forma diferente. Em sua rede social, a herdeira dos famosos mostrou que fez uma festinha para se divertir com as amigas.

Além de celebrarem a data especial, ela e as colegas comemoraram que passaram de ano na escola. No apartamento onde mora com a mãe, César Tralli e a irmã, Manuella Pinheiro Tralli, a adolescente fez o pequeno evento. A jovem decorou a sala com balões, itens em vermelho e claro que muitos corações; confira mais detalhes!

