Rafaella Justus posa com Ticiane Pinheiro e se declara: 'Maior inspiração'

Em suas redes sociais, Rafaella Justus fez questão de compartilhar uma foto ao lado da mãe Ticiane Pinheiro e se declarou no Dia das Mães

Neste domingo, 11, é celebrado o Dia das Mães e muitos famosos aproveitaram para postar homenagens nas redes sociais.

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, fez questão de compartilhar uma foto em que aparece ao lado da mãe. Na imagem, as duas surgiram combinando com um conjunto de moletom na cor cinza.

Na legenda, a jovem de 15 anos se declarou para a mãe. "Feliz dia das Mães para a minha maior inspiração e a mulher da minha vida. Me inspiro no seu jeito leve e alto astral de ver a vida, no seu coração gigante e na sua força. Quando dizem que sou parecida com você é, sem dúvida, o melhor elogio que eu poderia receber. Ter você como minha base e ao meu lado durante essa linda jornada chamada vida é um privilégio. Você me ensina, todos os dias, a enxergar o copo meio cheio, a ser grata, generosa e a seguir em frente com a cabeça erguida. Sua alegria de viver é contagiante. Obrigada por ser meu porto seguro, meu maior exemplo e a melhor mãe do mundo. Te amo demais", escreveu ela.

Além de Rafaella, Ticiane também é mãe de Manuella, de cinco anos, fruto do atual casamento com Cesar Tralli.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Justus (@rafapinheirojustus)

Rotina fitness

Na terça-feira, 6, a influencer e estudante Rafaella Justus, de 15 anos, publicou, nos stories de seu perfil no Instagram, vídeos em que aparece fazendo exerícios físicos na academia. Na ocasião, a jovem surgiu treinando os membros inferiores. Isso porque ela tem o objetivo de definir e crescer os seus músculos.

"Um pouco do treino de hoje", disse na publicação.

Rafa Justus é filha da apresentadora Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus. Em entrevista ao podcast PodDelas, a jovem compartilhou detalhes de sua rotina. Na ocasião, ela revelou que o seu cotidiano é bem corrido: além de treinar, ela vai à escola em tempo integral, e também, tem aulas de piano.

Leia também: Fabi e Rafa Justus exibem o físico após treinarem juntas