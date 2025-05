Rafaella Justus divide foto especial com pai e o padrasto: 'Amo esses dois'

Família unida! Rafaella Justus encantou ao compartilhar uma foto junto com o pai, Roberto Justus, e o padrasto, César Tralli; veja

A noite de quarta-feira, 30, foi bastante especial para Rafaella Justus! A adolescente de 15 anos esteve presente na festa luxuosa em celebração aos 10 anos de casamento do pai, Roberto Justus, com Ana Paula Siebert, realizada em São Paulo.

Além de comemorar as 'bodas de zinco', o casal também festejou os 70 anos de vida de Roberto ao lado de familiares e amigos. Por meio das redes sociais, Rafa Justus, que é filha do empresário com a apresentadora Ticiane Pinheiro, compartilhou com o público alguns registros do momento marcante.

Em meio aos cliques, a jovem publicou uma foto mais que especial ao lado do pai, Roberto, e do padrasto, o jornalista César Tralli - marido de Ticiane. Na imagem, Rafaella aparece entre os dois famosos enquanto tira a selfie.

Esbanjando alegria, o trio não poupou sorrisos para o registro. A adolescente ainda aproveitou para se declarar aos familiares: "Ah, essa foto! Eu amo esses dois", escreveu a filha de Roberto Justus na legenda.

Além do pai e do padrasto, Rafa Justus também dividiu fotos ao lado da madrasta, Ana Paula Siebert, e dos quatro irmãos paternos.

Rafa Justus com o pai, Roberto, e o padrasto, Tralli - Reprodução/Instagram

Os irmãos de Rafaella Justus

Muito ligada à família, Rafa Justus contou que é bastante próxima de todos os cinco irmãos, incluindo a parte materna e paterna. Em entrevista ao portal LeoDias, a adolescente revelou que possui uma 'tradição' semanal com os familiares.

"A gente faz sempre jantar de família, uma vez por semana. Sempre no fim de semana a gente passa todo mundo junto. A minha irmãzinha, por parte de mãe, eu moro com ela também, então, a gente é muito unido e a gente se vê muito", declarou a jovem.

Para quem não sabe, Rafaella Justus possui quatro irmãos por parte de pai: Ricardo Justus, Fabiana Justus, Luiza Justus e Vicky Justus. Já do lado materno, a adolescente é irmã de Manuella Tralli, filha caçula de Ticiane Pinheiro com o jornalista César Tralli.

