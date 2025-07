Rafaella Justus compara foto com Ticiane Pinheiro adolescente: 'Gêmeas'

Rafaella Justus impressionou os seguidores ao resgatar uma foto de sua mãe, a apresentadora Ticiane Pinheiro, aos 17 anos

Rafaella Justus chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 14, ao fazer uma comparação com sua mãe, Ticiane Pinheiro.

A jovem, que está com 15 anos, resgatou uma foto de quando a apresentadora tinha 17 anos e ficou impressionada com a semelhança entre elas.

Ao postar a montagem nos Stories, Rafaella afirmou: "Aos 17, Ticiane. Aos (quase) 16, eu! Mãe e filha ou gêmeas?", escreveu ela na legenda, marcando a mãe na postagem: "Ticiane, olha isso", completou a jovem, filha da apresentadora com o empresário Roberto Justus.

Rafaella, que está de férias nos Estados Unidos, compartilhou uma foto usando um look sofisticado durante um passeio. A adolescente surgiu com um vestido sem alças e drapeado com estampa de flores. Além de sua beleza, o que chamou a atenção no modelito foi o preço. O vestido estampado é da marca Ana Vargas e é vendido por R$ 2.297.

Confira:

Rafaella Justus resgata foto antiga de Ticiane Pinheiro - Foto: Instagram

Saiba por que Rafaella Justus não esteve na festa de 6 anos da irmã

Filha mais velha de Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus usou as redes sociais para prestar uma linda homenagem à irmã, Manuella Tralli. A pequena, fruto do atual casamento da apresentadora com o jornalista César Tralli, completou 6 anos de vida no último sábado, 12.

Em seu perfil oficial, Rafa publicou uma sequência de fotos especiais ao lado da aniversariante e ressaltou o quanto a ama. "Dia da minha princesa. 6 anos de muito amor! Meu mundinho cor de rosa. Te amo muito", declarou a adolescente na legenda das imagens.

Manuella celebrou a chegada de seus 6 anos ao lado de familiares e amigos com uma festinha temática organizada pelos pais. Rafaella, porém, não esteve presente, uma vez que está passando as férias nos Estados Unidos junto com o pai, o empresário Roberto Justus. Saiba mais!

