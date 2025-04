Rafael Zulu mostra foto ao lado da mulher e dos filhos: 'Lindos'

O ator e apresentador Rafael Zulu encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar uma foto ao lado da mulher e dos dois filhos; confira!

Rafael Zulu usou as redes sociais nesta quarta-feira, 30, para compartilhar algumas fotos mostrando como foi o seu mês de abril. Além dos registros de viagens e trabalho, o ator e apresentador chamou a atenção ao compartilhar uma foto ao lado de sua esposa e dos filhos. Na imagem, Zulu aparece com o caçula, Kalu, de três anos, a primogênita, Luiza, de 18 anos, e da mulher, Aline Becker.

"Valeu, abril! Foi um mês intenso, de muito trabalho, aprendizado, conquistas e desafios. Agora é hora de olhar pra frente e abraçar tudo que maio tem pra oferecer. Simbora pra mais um mês cheio de energia e novas oportunidades!", escreveu ele na legenda da publicação.

O post recebeu diversos comentários. "Família linda. Que Deus abençoe vocês sempre", disse um seguidor. "Família linda. Kalu tá enorme, Luiza uma menina linda, Aline tá gata. Parabéns, Zulu", falou outro. "Zero defeitos né!? Você é lindo… Mulher linda… Filhos lindos… Que Deus abençoe sempre", comentou uma fã. "Eu amo a nossa família", declarou Aline Becker.

Quem é a esposa de Rafael Zulu?

Aline Becker, esposa de Rafael Zulu, é nutricionista e personal trainer, além disso, ela também cria conteúdo nas redes sociais. A influencer e o ator, que são pais de Kalu, de três anos, estão juntos desde 2019 e oficializaram a união em outubro de 2023. A cerimônia aconteceu em Balneário de Camboriú, em Santa Catarina.

Em março deste ano, Zulu fez uma bela declaração no aniversário da esposa. "A minha vida do seu lado passou a fazer um sentido tão maior, meu amor. Tava viajando aqui revivendo alguns dos nossos momentos. Como é bom dividir a vida com você… seu jeito de cuidar só que tá aí seu redor. Sua forma de olhar a vida e sentir a natureza como algo que não é desassociado da gente. Você me ensinou isso (...). Eu vou sempre dar a vida pra te fazer feliz e realizar junto com você os seus sonhos, até porque eles são meus também. Eu tô aqui, amor… e sempre estarei por nós e pela nossa família. Do seu Rafael ao som do Belo que eu sei que você ama! Te amo", disse o famoso. Veja a publicação completa!

