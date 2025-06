Rafael Cardoso quer pedir perdão para vítima após condenação

O ator Rafael Cardoso afirmou que quer pedir perdão para o homem que agrediu após ser condenado a pagar indenização

O ator Rafael Cardoso se pronunciou sobre a condenação da justiça do Rio de Janeiro para pagar indenização por danos morais no valor de R$ 25 mil para o gerente de um restaurante que ele agrediu em 2023. O artista disse que quer pedir perdão pessoalmente para o homem com quem teve o atrito no passado.

Em uma nota enviada ao Portal Leo Dias, Rafael Cardoso contou sobre a mudança em sua vida nos últimos tempos e a decisão de se desculpar por sua atitude.

"O novo Rafael, que tenta reconstruir, pouco a pouco, a sua carreira profissional, com o coração manso, contrito e humilde, vem a público dizer que se envergonha do seu passado, que inclui essa agressão ao Senhor João Fernando Valente Brito, a quem procurará para, olhando-o nos olhos, pedir perdão pelo seu erro, mas se orgulha do seu presente, em que, livre das drogas e dos sentimentos ruins, apenas busca cuidar dos filhos e da atual companheira, para que o futuro de todos seja feliz, leve e abençoado", disse ele ao portal.

Rafael Cardoso já falou sobre a agressão na TV

Em entrevista no Domingo Espetacular, da Record, o ator Rafael Cardoso falou sobre a acusação de agressão contra o gerente de um restaurante. "Eu estava já bêbado no restaurante e tinha usado droga também. Eu ouvi ele falar algumas coisas… Ou achei que ouvi. E fui tirar satisfação com ele. Ele falou um pouco alto, disse que ia me processar e eu falei: ‘Tu vai processar?’. E perdi a cabeça, acredito eu. Eu nem me lembrava direito. Quem me falou foi o meu sobrinho, um dos garçons era meu amigo e disse que eu fui para cima dele, chutei, corri atrás dele. Realmente eu não lembro, de verdade", afirmou.

E completou: "Totalmente desestabilizado emocionalmente. Já estava desistindo, depressivo, excesso de uso de droga, de tudo… Seria muito cômodo se eu culpasse só as drogas, mas tem a prepotência de achar que é maior do que o problema, tem a prepotência de não querer ouvir os outros. Tem todas as falhas de caráter que vinham juntas".

O ator ainda disse: "É uma doença que eu acabei adquirindo. Doença da adicção, da compulsividade… Isso é muito típico dos neurodivergentes, que eu faço parte, eu tenho a condição de superdotação. A parte emocional do superdotado é mais sensível. Eu não sabia. Eu cometi o erro de agredir. Aconteceu, mas hoje não mais. Estou fazendo tratamento psicológico, estou cuidando do meu lado espiritual, estou cuidando da minha saúde, do meu funcionamento mental".

