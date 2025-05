Rafael Cardoso posta reflexão com indiretas: 'Amar é remar junto'

Em suas redes sociais, Rafael Cardoso fez uma importante reflexão e até mesmo mandou algumas indiretas. Confira o texto completo!

Nesta quinta-feira, 8, Rafael Cardoso postou uma longa reflexão em suas redes sociais. O ator comentou sobre as pessoas que o abandonaram quando a fase ficou difícil.

"Por muito tempo, eu insisti em provar a minha razão. Palavras, explicações, argumentos como se cada frase tivesse o poder de ajustar o que os outros escolhiam distorcer. Eu me desgastava tentando justificar o injustificável, esperando que, de alguma forma, isso fosse capaz de abrir os olhos de quem só queria fechar os meus. Mas o tempo é um mestre silencioso. Ele me mostrou que provar a razão para quem não escuta é como gritar para o vento: As palavras voam, mas não aterrisam em lugar algum. Porque algumas pessoas não estão ali para entender, mas para cutucar. Não estão para somar, mas para tirar o meu eixo e observar de longe o meu desequilíbrio. Demorei para entender que provar a minha razão só vale para quem está ao meu lado de verdade, para quem segura a minha mão quando o chão treme, para quem rema comigo mesmo quando o mar está revolto. Esses não querem que eu me justifique, eles apenas ficam", começou ele.

Em seguida, o famoso afirmou que é fácil ter amigos quando está tudo bem. "Porque é fácil estar junto quando a vida é um iate em águas calmas. Todo mundo quer estar por perto quando a maré é favorável e o horizonte é bonito. Mas e quando o barco é pequeno e as ondas são grandes? E quando cada remada é um esforço, cada avanço é uma vitória? Quem fica quando o barco balança? A gratidão que carrego no peito é por essas pessoas. Pelas que não soltam a mão, pelas que remarcam presença mesmo quando a maré não está para festa. Essas merecem a minha razão, a minha entrega, o meu amor. Porque, no fim das contas, amar é remar junto. Mesmo quando o barco balança. Mesmo quando o mar está bravo. Mesmo quando parece que não vamos chegar", concluiu.

Rafael Cardoso teve um término conturbado com Mariana Bridi e atualmente está em um relacionamento com Carolina Ferraz.

Por que Rafael Cardoso saiu da Globo?

O ator Rafael Cardoso surpreendeu ao abrir o jogo sobre sua saída da Globo. Ele encerrou o contrato com a emissora recentemente e contou que tomou a decisão para cuidar de sua saúde mental e da vida pessoal após enfrentar desafios com vícios.

"Já não estava bem, né? Já estava em um processo de depressão profundo e em um processo em que eu estava aumentando o meu consumo de drogas. Eu não ia ter como segurar um personagem, não tinha estrutura, estava abalado com um monte de coisa. Nós conversamos e foi quando falei que era melhor [sair]", disse ele na Leo Dias TV.

Então, ele desabafou: "Eu deixei de viver muita coisa porque foquei no trabalho. Quando você foca assim, você esconde sentimentos, esconde o que está passando. Eu fiz muito isso, para não pensar nos meus problemas de vida, familiares, traumas".

