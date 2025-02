Rafael Cardoso faz rara aparição com a namorada em passeio na orla

Rafael Cardoso é fotografado pelos paparazzi durante passeio ao ar livre com sua namorada no Rio de Janeiro. Veja as fotos

O ator Rafael Cardoso aproveitou a manhã ensolarada no Rio de Janeiro para curtir um passeio com sua namorada, a psicóloga Carol Ferraz. Os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto faziam uma caminhada com corrida na orla da Barra da Tijuca nesta quinta-feira, 13.

Ele chamou a atenção ao mostrar o seu corpo musculoso e o novo visual, já que está com o cabelo raspado. Por sua vez, ela colocou a barriguinha para jogo ao surgir apenas de top e shorts.

Nas redes sociais, Rafael refletiu sobre a disposição para se exercitar logo cedo. "Bora fazer o nosso cardiozinho em jejum. Tem dia que a gente não sente nem vontade de levantar da cama, né gente? Ontem foi um desses dias, quando bate a falta de motivação. Consegui treinar à noite, trabalhar um pouco durante a tarde. Nesses dias que a gente não quer fazer nada, tem que vencer, criar dopamina de verdade, levantar cedo, pelo menos você já está cumprindo uma etapa. Não é todo dia que é mole, que a gente acorda com vontade. Vai ter dia que vai ser difícil, mas a gente tem que passar por isso mesmo”, declarou.

Rafael Cardoso curte dia ao ar livre com a namorada, Carol Ferraz - Foto: Dilson Silva / AgNews

Filha caçula de Rafael Cardoso já está com 1 ano

Festa na casa de Rafael Cardoso! Em novembro de 2024, a filha caçula do ator, Helena Maria, completa 1 ano de vida e ganhou uma bela homenagem de aniversário dos papais. Através das redes sociais, o artista dividiu um vídeo com diversos registros da pequena, incluindo o dia do nascimento e o crescimento ao longo dos últimos 11 meses.

O registro foi compartilhado em uma publicação conjunta com a namorada, Carol Ferraz, que escreveu uma declaração especial à bebê. Ao longo do relato emocionante, a companheira de Rafael Cardoso destacou o quanto sua vida mudou para melhor desde a chegada da herdeira.

"1 aninho do meu raio de sol, meu pedacinho de amor, que trouxe uma nova razão para meus dias. Há 1 ano atrás, não imaginava o quanto minha vida mudaria para sempre. Helena chegou trazendo um amor tão puro e imenso que não existem palavras suficientes para descrever. Um ano de descobertas, encantamento e momentos inesquecíveis", iniciou Carol Ferraz na legenda da postagem.

"Helena é meu milagre de todos os dias. Ela me ensinou a ser mais forte, paciente e corajosa do que jamais pensei ser. Cada sorriso dela ilumina, cada descoberta me enche de orgulho, e cada carinho faz meu coração transbordar. Ver Helena crescer, aprender a andar, a falar e espalhar sua alegria é um presente. Ela trouxe um novo brilho para minha vida e de todos ao nosso redor", continuou ela.

Em seguida, Carol Ferraz parabenizou a filha do casal: "Sou grata à Deus pela vida da minha Helena Maria, grata por ser mãe desse ser humaninho incrível, que me salvou e transformou minha vida. Mostrando, todos os dias, que o AMOR é a força mais poderosa do universo. Feliz aniversário para o amor da minha vida inteira. Deus é muito bom. Muito amor", finalizou.

Carol Ferraz com a filha - Reprodução / Instagram

