Rafa Kalimann recebe surpresa romântica de Nattan durante trabalho

Romantismo! Nattan fez questão de surpreender a namorada Rafa Kalimann durante um dia de trabalho e a presenteou com um buquê de flores

Em suas redes sociais, Rafa Kalimann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores. E ao que parece o relacionamento com Nattansegue firme e forte.

Na última sexta-feira, 7, a famosa estava realizando um ensaio fotográfico quando foi surpreendida pelo amado.

Em seu Instagram Stories, Rafa mostrou que Nattan a visitou em seu local de trabalho e ainda a presenteou com um buquê de flores.

"Veio me acompanhar no meu trabalho hoje... um está com o outro sempre que dá. (Que normalmente é enquanto o outro trabalha mesmo)", escreveu ela na legenda. O casal assumiu o namoro no final de 2024.

Recentemente, Rafa fez sua estreia na TV ao interpretar a vilã Jessica em Família É Tudo, novela exibida em 2024 pela Rede Globo.

Pronunciamento

Na quinta-feira, 30, Rafa Kalimann se manifestou sobre sua saída da Imperatriz Leopoldinense por meio de um comunicado oficial divulgado por sua assessoria de imprensa. Na quarta-feira, 29, a escola de samba carioca anunciou que a ex-BBB não seguiria como musa da agremiação. O motivo seria sua ausência em eventos importantes, como ensaios e a apresentação do samba-enredo.

"Rafa Kalimann tem enorme carinho e respeito pela Imperatriz Leopoldinense e pela comunidade da escola, que sempre a acolheu com tanto afeto", iniciou o comunicado enviado à imprensa.

"Em relação à sua ausência em alguns dos ensaios, esclarecemos que, devido a compromissos previamente assumidos antes da oficialização como musa, não foi possível estar presente em todas as ocasiões como esperado. Ainda assim, Rafa participou sempre que sua agenda permitiu, com dedicação e respeito à escola. Rafa agradece imensamente pela parceria e deseja à Imperatriz todo o sucesso em sua trajetória brilhante", finalizou o texto.

Ainda durante a madrugada, Rafa já havia feito um texto de agradecimento à escola antes de formalizar sua posição por nota. “Quero agradecer imensamente à Imperatriz Leopoldinense por todos os momentos especiais que vivi ao lado da escola. Foi uma honra fazer parte dessa história tão rica e emocionante, aprendendo e compartilhando tanto com a comunidade”, escreveu a atriz nos stories do Instagram.

"Levo comigo memórias incríveis e um carinho enorme pela Imperatriz e por tudo o que ela representa no Carnaval. Desejo todo o sucesso do mundo à escola e que ela continue brilhando e encantando a todos com sua força e tradição. Com muita gratidão e amor, Rafa”, encerrou.

