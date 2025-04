Rafa Kalimann e Nattan surgem aos beijos em evento em SP

A influencer Rafa Kalimann e o namorado, o cantor Nattan, são clicados no Villaggio Jk em SP; os dois estão juntos desde dezembro do ano passado

A influencer Rafa Kalimann, de 32 anos, e o namorado, o cantor Nattan, de 26, posaram juntos para as câmeras na noite desta terça-feira, 29. Isso porque o casal foi prestigiar o evento São João da Thay, promovido anualmente pela apresentadora Thaynara OG. Nos registros é possível ver os dois trocando beijos e carícias.

Recentemente, Rafa elogiou o namorado por seu romantismo em meio ao luto. Isso porque o casal estava no interior do Ceará para acompanhar o rito de despedida da avó do cantor.

Confira, abaixo, as imagens do casal na noite desta terça-feira, 29:

Relembre o início do relacionamento de Rafa Kalimann e Nattan

Rafa e Nattan assumiram o relacionamento publicamente em dezembro de 2024 , após rumores sobre o romance terem surgido em novembro de 2024 - quando aconteceu o término do namoro de Rafa e Allan Souza Lima. Na mesma época, Nattan confirmou o fim do relacionamento com Layla Samylle.

Depois dos rumores, os dois viveram uma cena romântica, com direito a beijo, que ganhou as redes sociais. O cantor soltou a voz em uma música romântica ao lado da atriz e ex-BBB durante uma festa com familiares e amigos.

