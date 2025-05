Rafa Kalimann e Nattan gastam valor exorbitante em hotel no RJ

A influencer Rafa Kalimann e o namorado, o cantor Nattan, curtem clima romântico em uma série de fotos tiradas em Angra dos Reis, Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira, 2, a influencer Rafa Kalimann publicou, nos stories de seu perfil no Instagram, uma série de fotos curtindo Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro . Nas imagens, ela aparece em um cenário paradisíaco, e também, na companhia do namorado, o cantor Nattan.

Em uma das imagens, inclusive, eles aparecem abraçados em clima de romance. Para desfrutarem do feriado e dos dias de descanso, o casal desembolsou valores entre R$ 1.730 e R$ 7.662 para se hospedarem em um hotel no local. As informações são do site Marie Claire.

Confira, abaixo, alguns registros publicados por Rafa da viagem:

Rafa Kalimann curte viagem em Angra dos Reis

Romantismo em meio ao luto

Recentemente, Rafa compartilhou um registro carinhoso após se surpreender com uma atitude de Nattan. Na ocasião, o casal estava no interior do Ceará para acompanhar o rito de despedida da avó do artista, que morreu no início da semana.

Em meio ao momento delicado, contudo, Nattan parou na beira da estrada para pegar uma flor e entregar a ela. A cena foi registrada nas redes de ambos.

Relembre o início do relacionamento de Rafa Kalimann e Nattan

Rafa e Nattan assumiram o relacionamento publicamente em dezembro de 2024, mas os rumores de romance surgiram em novembro de 2024. Na época, aconteceu o término de Rafa e Allan Souza Lima. Na mesma época, Nattan confirmou o fim do relacionamento com Layla Samylle.

Após os boatos, os dois viveram uma cena romântica, com direito, inclusive, a beijo. O cantor soltou a voz em uma música romântica ao lado da atriz e ex-BBB durante uma festa com familiares e amigos.

