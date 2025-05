A influencer Rafa Justus, de 15 anos, mostra os bastidores de sua preparação para sair com as amigas na noite desta sexta-feira, 23

Na noite desta sexta-feira, 23, a influencer Rafaella Justus, de 15 anos, mostrou, nos stories de seu perfil no Instagram, os bastidores para sair com as amigas e curtir a noitada em São Paulo . Em vídeo, a jovem aparece arrumando as colegas para saírem juntas. No registro, ela ainda confessou: "Minha parte favorita de sair com amigas é arrumar elas", escreveu.

Na imagem, Justus ainda aparece usando short e blusa antes de inciar a sua preparação. Como trilha sonora da publicação, Rafa colocou uma música famosa usada na rede social TikTok.

Confira, abaixo, o registro:

Rafaella Justus mostra preparação para sair com as amigas nesta sexta-feira, 23 pic.twitter.com/FW61waPB5o — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 24, 2025

Rafa Justus surge com look elegante na festa da irmã

Recentemente Rafa Justus chamou a atenção ao marcar presença na festa de aniversário da irmã mais nova, Vicky Justus. A celebração aconteceu em um salão de festas sofisticado e contou com o tema da fada Sininho, da história de Peter Pan.

Para a ocasião, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus surgiu usando um conjunto da grife de sua outra irmã, Fabiana Justus.

Ela usou blusa regata na cor aveia da Les Cloches, que custa R$ 598, e a calça do conjunto, no valor de R$ 858. De acessórios, ela optou por um cinto dourado da grife Chanel. Confira!

Leia também: Rafaella Justus posa com Ticiane Pinheiro e se declara: 'Maior inspiração'