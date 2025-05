Rafa Brites revela por que deixou de falar sobre maternidade e admite arrependimento

A apresentadora Rafa Brites publicou um vídeo em que explica o motivo de não falar mais sobre maternidade e confessa um arrependimento

Com a aproximação do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, 11, a apresentadora Rafa Brites publicou em suas redes sociais um vídeo sobre maternidade. Ela, que é mãe de Rocco, de oito anos, e Leon, de três, frutos do seu relacionamento com Felipe Andreoli, explicou o motivo de não falar mais sobre o assunto e confessou um arrependimento.

"Dia das mães está chegando e faz muito tempo que quero gravar esse vídeo para vocês. Primeiro vou explicar por que eu parei de falar tanto sobre maternidade. Meu Instagram bombou quando eu fiz texto sobre a minha gravidez, o meu pós parto e meu começo de vida dentro da maternidade", iniciou ela.

"Fui parando porque quando falava sobre a minha experiência, eu estava expondo sobre a minha intimidade. Ao falar do meu corpo, falar das minhas sensações, eu estava colocando algo da minha vida privada na internet. À medida que o tempo foi passando, o Rocco foi crescendo, e eu não tenho o direito de falar sobre eles e a intimidade deles e eu preciso respeitar [...]

Em seguida, ela defendeu que as crianças têm o direito de decidir como desejam ter suas vidas expostas na internet. : "[São] crianças que eu expus na internet. Me arrependo um pouco disso, mas hoje eu entendo que faz parte da profissão. Talvez se eu começasse de novo eu não exporia meus filhos na internet. E tenho feito isso cada vez menos [...] A partir do momento que eu relato o que eu vivo com eles, eu exponho eles [...] Espero que vocês me entendam e sei que muitas pessoas concordam comigo também. Beijo!", encerrou.

Veja o desabafo completo de Rafa Brites sobre maternidade: