Quitéria Chagas lamenta incêndio nas fantasias da Império Serrano

Rainha de bateria da Império Serrano, Quitéria Chagas fala sobre o incêndio que atingiu a fábrica de fantasias para o carnaval do Rio de Janeiro

A atriz Quitéria Chagas é rainha de bateria da escola de samba Império Serrano e ficou desolada ao ver o incêndio na fábrica de fantasias para o carnaval do Rio de Janeiro. O incêndio aconteceu na manhã desta quarta-feira, 12, no local onde eram produzidas as fantasias de diversas agremiações e, pelo menos, 21 pessoas ficaram feridas e algumas em estado grave .

Nas redes sociais, Quitéria lamentou o ocorrido e demonstrou seu apoio para a escola de samba. "Como vocês já estão acompanhando na mídia, hoje nós tivemos essa notícia terrível desse incêndio no galpão das confecções onde fazem as fantasias da minha escola, do Império Serrano. É visível que estou triste, todos nós estamos tristes, todos os envolvidos estão desolados. Não é um clima agradável, mas eu, como rainha de bateria e há tantos anos no Império, completo 25 anos de Carnaval esse ano, a gente já passou por tantas coisas e mais uma para a gente enfrentar... Eu vim aqui para, na medida do possível, mesmo com o coração apertado e triste, dar força para a minha comunidade", afirmou ela.

E completou: "Força, Nação Imperiana! Somos guerreiros, a gente vai superar essa. E agradecer que os funcionários se salvaram e não tivemos vítimas fatais. Quero agradecer as escolas que estão se solidarizando, as coirmãs que já estão fazendo pronunciamento com o intuito de ajudar o Império Serrano e as escolas afetadas. Obrigada! E que possa vir mais ajuda do setor público, privado, empresas, empresários... Porque foi um incêndio de grande proporção, e as fantasias... A gente tem que se reerguer e as forças e as ajudas serão bem-vindas. Obrigada, gente! Eu não tenho muito o que dizer. É triste, mas a gente vai se reerguer como a nação imperiana... Como diz o samba-enredo, imperiano de fé não cansa, confia na lança. Vamos em frente, nação! A gente vai superar essa".

Além disso, a artista disse: "Desolada, desolados com o incêndio que destruiu as fantasias dos componentes do nosso desfile do Império Serrano para este carnaval e de outras escolas. Ainda bem que salvaram os funcionários e não tiveram vítimas fatais. Neste momento agradeço imensamente as escolas, agremiações, que estão se solidarizando em ajudar, apoiar, setor público, privado, empresas, empresários…. Toda colaboração será bem-vinda. Para reerguermos e mantermos viva a história da nossa escola e da nossa cultura. Nação Imperiana, nós sabemos de quanta luta já enfrentamos, esta será mais uma, somos guerreiros e guerreiras fortes para nos fortalecer e se levantar. Força! Avante, Nação! Imperiano de fé não cansa".

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Quitéria Chagas (@quiteriachagas)

Leia também: Viúva, Quitéria Chagas se emociona ao falar sobre retorno ao Brasil: 'Momento de força'