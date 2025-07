Virginia é surpreendida com flores gigantes no SBT; veja quem enviou

Ao chegar no SBT para gravar seu programa, Virginia é surpreendida com buquê e flores gigantes em caminhão; veja as fotos e quem enviou

A influenciadora Virginia Fonseca foi surpreendida nesta terça-feira, 29, com um buquê e flores gigantes ao chegar no SBT para gravar seu programa. Em sua rede social, a empresária postou fotos com a surpresa e impressionou os internautas.

Na legenda dos cliques, a ex-esposa de Zé Felipe colocou um trecho da música de Felipe Amorim, que foi o responsável por ter enviado o "pequeno" mimo para a famosa. O cantor enviou as flores após a influencer usar a canção "Eu Vou Na Sua Casa" em seus vídeos e fazer o hit viralizar.

"Eu te trouxe rosas, todas perfumadas e você é a mais cheirosa…", disse ela na legenda ao aparecer segurando as flores e em cima do caminho com as flores gigantes.

Em uma recente entrevista, Zé Felipe falou como a convivência com Virginia Fonseca após a separação. Os dois continuam morando lado a lado em um condomínio em Goiânia e dividindo a guarda dos três filhos.

"Graças a Deus a Virginia é muito tranquila. A gente mora perto, quando estou em Goiânia qualquer hora eu vou buscar, qualquer hora ela vai e busca também. O importante é as crianças não sentirem nada disso, até porque elas não têm culpa de nada. Essa boa relação tem que ter sempre, o carinho fica, é família. Foram seis anos ali juntos", disse ele ao portal Leo Dias.

Virginia se pronuncia sobre curtidas polêmicas de sua mãe

A influenciadora digital Virginia Fonseca se pronunciou sobre a mãe dar curtidas na rede social. Após Margareth Serrão deixar like em algumas publicações polêmicas, as quais falavam sobre a filha, Zé Felipe e até outras pessoas, a empresária surgiu nesta quarta-feira, 23, brincando com ela sobre a situação.

Deitadas na cama, as duas surgiram conversando quando a ex-sogra do cantor comentou que havia curtido um post. A herdeira então já ficou preocupada devido ao histórico da mãe. "Curtiu o que?", questionou a loira. Saiba mais aqui!