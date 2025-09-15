Quem era Gabriel Farrel? Empresário morreu aos 31 anos em salto de paraquedas

O empresário Gabriel Farrel morreu neste domingo, 14, em um acidente aéreo na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Saiba mais sobre a vida dele

O empresário Gabriel Farrel, fundador de uma franquia de pizzarias, morreu neste domingo, 14, em um acidente aéreo na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, ele havia saltado de paraquedas de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, mas o equipamento que deveria desacelerar a queda não funcionou corretamente, causando sua morte.

Formado em Engenharia, Farrel abandonou a carreira na área para seguir sua paixão pela culinária. Ele iniciou sua trajetória com uma pizzaria móvel voltada para eventos e, posteriormente, fundou sua marca, focada em delivery. O empreendimento se expandiu e se tornou uma rede de pizzarias reconhecida.

Em 2021, Farrel participou do reality show ‘Shark Tank Brasil’, conseguindo investimento para ampliar ainda mais o negócio. Em seus perfis nas redes sociais, o empresário reunia mais de 60 mil seguidores no Instagram e TikTok, onde compartilhava sua rotina, experiências com esportes radicais e reflexões sobre empreendedorismo.

Entre as atividades que praticava estavam o paramotor, uma variação do parapente com motor, e o base jump, modalidade em que o atleta salta de bases fixas.

Última publicação

No dia anterior ao acidente, sábado, 13, Farrel publicou um vídeo em seu perfil na rede social em que aparece correndo ao nascer do sol com seu cachorro na Praia de São Conrado, acompanhado da mensagem: “Valorizar a vida é diário, é de graça, é imperdível”.

Nos comentários, amigos e seguidores lamentaram a morte do empresário. “Meu Deus. Levem o caramelo no velório para ele entender ou vai passsar a vida esperando por ele”, pediu uma. “To sem acreditar”, escreveu o cantor Xamã. “Provérbio africano: “Quando a morte chegar, que ela te encontre vivo” … e assim ele se foi, vivendo!”, lamentou uma terceira pessoa.

