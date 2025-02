Quem é Renata Brás? Ela é amiga de Wanessa Camargo

Renata Brás, amiga da cantora Wanessa Camargo, foi vista em dia ao ar livre com Dado Dolabella, poucos dias após o término com a cantora

A atriz Renata Brás viu o seu nome repercurtir nas redes sociais nesta semana por causa de um vídeo com o ator Dado Dolabella, que é ex-namorado de Wanessa Camargo. Ela é amiga de longa data da cantora e os internautas questionaram a proximidade dela com o ex da artista. Que tal saber mais sobre quem é atriz?

Renata Brás, de 48 anos, é atriz, cantora, bailarina e diretora de movimento. Nascida em São Paulo, integrou o grupo musical A Patotinha nos anos 1990 e estudou em renomadas escolas de artes da capital paulista, como o Teatro Escola Macunaíma.

Iniciou sua trajetória artística cedo, participando do musical Splish Splash em 1993. Na televisão, fez parte do elenco do SBT como bailarina e trabalhou ao lado de personalidades como Gugu Liberato e Silvio Santos.

Com mais de 30 anos de carreira, a artista já recebeu o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Atriz Coadjuvante por seu desempenho em Brilho Eterno. Seu trabalho mais recente é o espetáculo A Ciumenta. E neste ano, um de seus projetos será um filme, Uma Advogada Brilhante, com participação de Leandro Hassum.

Na vida pessoal, Renata Brás teve um relacionamento com o empresário Fabrício Ballana há alguns anos. A atriz já manifestou o desejo de ser mãe e afirma se sentir bem com a idade. Atualmente, não tem filhos.

A atriz é amiga da ex-BBB Wanessa desde a infância, cultivando uma relação de mais de 30 anos. Além disso, teve um relacionamento com o tio da cantora, Luciano Camargo.

Vídeo com Dado Dolabella

Poucos dias após o término de Wanessa e Dado Dolabella, a amiga de infância da cantora, Renata Brás, foi flagrada ao lado do ator em uma piscina no Guarujá, litoral sul de São Paulo.

Em contato com o Portal LeoDias, Dado esclareceu: "Estava com um casal de amigos", destacando que a viagem não passou de um encontro entre amigos. Renata se pronunciou também dizendo: "Vivemos um relacionamento de amizade, eu sou amiga da Wanessa, sou amiga do casal. Nessa coisa que aconteceu com ele, (estava dando) uma força de amiga. As pessoas estão especulando e não sabem o que tá acontecendo.”

