Quem é o novo namorado de Mari Palma? Conheça Osmar Campbell

A jornalista Mari Palma aproveitou o Dia dos Namorados para assumir seu relacionamento com o humorista Osmar Campbell. Saiba quem é ele

A jornalista Mari Palma está namorando! Ela aproveitou o Dia dos Namorados para assumir seu relacionamento com o humoristaOsmar Campbell. Em uma publicação em seu perfil, ela compartilhou várias fotos ao lado do amado e celebrou o encontro deles com uma bela declaração.

"Algumas amigas me disseram que nunca me viram sorrir tanto. Amigos teus também já me disseram que nunca te viram tão feliz. E sei lá, acho que eles tão certos. Obrigada por esse encontro tão maravilhoso", foi como a comunicadora anunciou o romance.

O humorista também compartilhou fotos com a amada e declarou: "Pra cada foto dessa ai, tem uma outra que eu tirei que ela odeia e eu não vou postar porque gosto dela felizinha sempre (mas que ela saiba que eu as tenho bem guardadas)"

Mari estava solteira desde o fim do casamento com o jornalista Phelipe Siani, em fevereiro de 2023. No meio do ano passado, os rumores de um possível romance entre a apresentadora e o humorista ganharam força após ambos serem vistos viajando para o mesmo destino. Além disso, ela chegou a receber um comentário da suposta nova sogra, o que aumentou ainda mais as especulações.

Quem é Osmar Campbell?

Osmar Campbell acumula cerca de 162 mil seguidores em suas redes sociais e é um comediante nascido no Pará que reside em São Paulo. Ele se formou em Direito no CESUPA (Centro Universitário do Estado do Pará), mas trabalha como roteirista, focado em humor para TV e internet, e humorista.

Conforme informações de seu perfil no LinkedIn, ele inicou sua carreira em Junho de 2008, em Belém-PA, criando o "Em Pé Na Rede", o primeiro grupo de comédia stand-up e improvisação do norte do Brasil. Além disso, já participou diversos de programas televisivos como Tudo É Possível, Praça É Nossa, Agora É Tarde e Fantástico.

