Quem é o namorado de Michelle Trachtenberg, atriz encontrada morta?

Saiba quem é Jay Cohen, namorado de Michelle Trachtenberg, atriz de Gossip Girl que foi encontrada morta com apenas 39 anos

Ao que tudo indica, Michelle Trachtenberg estava em um relacionamento longo antes de ser encontrada morta nesta quarta-feira, 26. A ex-estrela de Gossip Girl foi ligada pela primeira vez ao agente de talentos Jay Cohen em 2020.

Cohen é sócio e chefe de finanças e distribuição de filmes na Gersh Agency, agência com a qual Trachtenberg assinou contrato em 2014, segundo o The Hollywood Reporter.

Eles namoravam há pelo menos cinco anos. Recentemente, Michelle fez um post nas suas redes sociais para comemorar o Dia dos Namorados. "Feliz Dia dos Namorados para o homem que fica parado tempo suficiente para eu pintar o rosto dele", escreveu ela em uma foto em que eles surgiram fantasiados.

Além de chefe em finanças, Cohen também está presente na indústria cinematográfica e chegou a produzir filmes como Noivas Em Guerra.

Embora os dois tenham sido mencionados como um casal pela primeira vez em 2020, é provável que tenham se conhecido antes, já que a atriz assinou contrato com a Gersh em 2014. Trachtenberg tornou o relacionamento oficial no Instagram em fevereiro de 2023, ao postar uma foto sorrindo ao lado de Cohen em uma selfie de Dia dos Namorados.

No entanto, eles sempre foram discretos e nunca falaram publicamente sobre o relacionamento nem compareceram a eventos públicos juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Trachtenberg (@michelletrachtenberg)

Morte

A atriz Michelle Trachtenberg, que atuou na série Gossip Girl e no filme Buffy: A Caça-Vampiros, morreu aos 39 anos. De acordo com a ABC News, ela foi encontrada morte em seu apartamento na cidade de Nova York nesta quarta-feira, 26.

A polícia local já iniciou a investigação e chegou à conclusão de que a morte dela não é suspeita. Por enquanto, os representantes dela não se pronunciaram.

Um ano antes de sua morte, Michelle rebateu especulações sobre sua saúde quando os fãs apontaram que ela estaria magra demais. “Este é o meu rosto. Não é desnutrição, nem problemas. Por que vocês tem que odiar?”, disse ela, e completou: “Recebi vários comentários sobre minha aparência. Nunca fiz cirurgia plástica, estou feliz e saudável”.

Trachtenberg iniciou sua carreira ainda na infância em comerciais de TV e também em projetos da TV norte-americana, como All My Children e The Adventure of Pete & Pete. O último trabalho dela foi em 2023 no remake de Gossip Girl da Max.

Leia também: Médico explica como a folia de Carnaval pode ter causado morte de musa