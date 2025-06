Quem é o namorado de Bianca Andrade? Ex-BBB assumiu romance com ator

Ex-BBB e empresária, Bianca Andrade apresentou oficialmente seu novo namorado; eleito da famosa já atuou em novelas da Globo

Bianca Andrade está apaixonada! Após fortes rumores de que estaria namorando o ator Diego Cruz, a influenciadora, empresária e ex-BBB confirmou, na segunda-feira, 9, que o romance é real.

A novidade foi compartilhada com os fãs por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais.

No registro, Bianca, também conhecida como Boca Rosa, abriu o coração ao falar sobre Diego e não poupou elogios ao amado. " Um fofo, gente, um querido. Enquanto eu tô me maquiando, eu vou contar um pouquinho dessa novidade. Eu fico um pouco sem graça ainda de contar que tô namorando, porque, né? Minha pose de bandida", se divertiu ela.

"Mas, brincadeiras à parte, o Diego é muito legal, ele é muito amável. Uma pessoa que as pessoas gostam, sabe esse tipo de cara que as pessoas gostam? Que é um menino do bem? Basicamente, achei um terapeutizado para chamar de meu. A gente forma um casal maneiro. Eu tô toda boba, porque ele me trata igual uma princesa ", continuou Bianca Andrade.

Em seguida, a ex-participante do BBB 20, da TV Globo, explicou que ainda possui dificuldade em falar abertamente sobre o assunto envolvendo sua vida pessoal, mas que deseja encontrar um 'meio-termo' para lidar com a relação publicamente.

"E como vocês tão vendo, eu fico super sem graça para falar disso. Mas, eu também tenho que perder essa vergonha de falar, porque tudo bem também. Eu me sinto vulnerabilizada. Então é isso, estou namorando e talvez eu mostre um pouquinho mais dele aqui, ou não também. Porque eu não gosto de superexpor, mas acho que esconder também não é o caso. Então vou tentar encontrar essa leveza aqui para vocês", finalizou Bianca Andrade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diego Cruz (@diegocruz_)

Quem é Diego Cruz?

Novo namorado de Bianca Andrade, Diego Cruz é ator e influenciador digital. Atualmente, ele soma mais de 3 milhões de seguidores em uma única rede social. O artista, inclusive, atuou recentemente no remake da novela 'Elas por Elas', exibida na TV Globo em 2023.

Em entrevista exclusiva à CARAS Digital, Diego contou que a visibilidade na internet proporcionou grandes oportunidades de mostrar todo seu talento nas telinhas. Antes de 'Elas por Elas', o famoso fez uma participação especial na novela 'Quanto Mais Vida Melhor', em 2021, onde contracenou com a atriz Elizabeth Savala.

"A minha estreia na TV foi muito marcante, porque foi a minha primeira vez em uma produção daquele porte, com aquela estrutura incrível que a Globo oferece. Somado a isso, logo de cara já ter contracenado com a Elizabeth Savala, uma referência... Eu estava um pouco tenso, mas ela foi de um carinho, de uma generosidade, de um cuidado", disse ele; confira a entrevista completa!

