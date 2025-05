Quem é o marido da filha de Gugu Liberato? Conheça o eleito

Marido da filha de Gugu Liberato já foi pedreiro e é dono de carro de luxo. Saiba mais sobre o rapaz que se casou com Sofia Liberato

Uma das filhas gêmeas de Gugu Liberato, a jovem Sofia Liberato, de 21 anos, anunciou que se casou com Gabriel Gravino nos Estados Unidos. Saiba mais sobre o eleito:

Nos Estados Unidos, Gabriel começou sua vida profissional como pedreiro nas casas da região. Anos depois, ele se tornou piloto de drift. Hoje em dia, ele possui vários carros de luxo.

O rapaz é apaixonado por carros milionários. Ele possui uma Ferrari de R$ 2,5 milhões, uma Lamborghini Urus de R$ 4 milhões e um Mazda Miata de R$ 72 mil.

Hoje em dia, Sofia estuda Administração de Empresas em uma universidade nos Estados Unidos. Ela vive no exterior desde a infância com a mãe, Rose Miriam, e os irmãos, Marina e João Augusto.

Gabriel e Sofia começaram a namorar em 2020 e moram juntos desde 2023. O casamento foi anunciado de forma discreta com um post dela com fotos dos dois juntos e a declaração: “A estrada é longa, mas a melhor parte é saber que não caminhamos sozinhos. É só o começo”.

A herança de Gugu Liberato

Depois de cinco anos de batalha judicial, a herança do apresentador Gugu Liberato foi dividida de acordo com o que ele deixou em seu testamento. A família entrou em acordo e decidiu seguir a vontade dele. Em dezembro de 2024, o programa Fantástico revelou o verdadeiro valor da herança deixada pelo comunicador.

A reportagem da Globo informou que Gugu deixou uma herança estimada em 1 bilhão e 400 milhões de reais. O valor foi acumulado por ele com sua carreira de sucesso como apresentador e também como investidor. A fortuna está, em sua maioria, aplicada em imóveis de vários tipos, como terrenos, postos de gasolina e prédios inteiros.

Como foi a divisão da herança?

De acordo com o testamento, a herança de Gugu teve 75% destinados aos três filhos dele, João Augusto, Marina e Sofia Liberato. Os outros 25% ficaram com os cinco sobrinhos dele.

Os filhos de Gugu conseguiram finalizar o processo de divisão de herança ao formarem um acordo com a mãe deles, Rose Miriam. A batalha judicial aconteceu por causa do processo de Rose Miriam em busca do reconhecimento de união estável com Gugu. Porém, ela renunciou ao seu pedido na justiça em prol da paz na família.

Com isso, os três filhos dela decidiram pegar uma parte da herança e aplicar em um fundo de investimentos internacional para que a renda seja totalmente revertida para Rose. Com este dinheiro, ela ficará amparada ao longo de toda a sua vida e sem precisar pedir dinheiro para os filhos.